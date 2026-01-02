「それどこの？」って聞かれちゃうかも♡【Francfranc】の「おしゃれ雑貨」に注目

【Francfranc（フランフラン）】の日常で使える「おしゃれ雑貨」に注目。何気ない暮らしに彩りを添えてくれそうな、色味や形が映えるアイテムが集まっているようなんです。毎日にときめきをプラスしたい時にぴったり。今回はキッチンやインテリア系も含めた、今すぐ欲しくなるような雑貨をご紹介します。

バッグの中の生活感が抑えられる「チャーム付き ミラー & ブラシ」

ハートのフォルムが映える、内側がミラー & ブラシ仕様のこちら。シルバーがアクセントになったおしゃれなデザインが、使うたびに気分を上げてくれそうです。バッグの中に漂う生活感を抑えたい時にうってつけ。取り付け用の金具部分にお気に入りのチャームを取り付けて、アレンジを楽しむのもおすすめです。

職場用にも良さそうな「フルーロン マグ」

食卓を華やかに彩ってくれそうなマグカップ。お花 × ゴールドを合わせたおしゃれなデザインです。ベースはブラウンを合わせており、ナチュラルな雰囲気ともマッチしやすそう。インスタグラマー@risa_.pianoさんいわく「450mlでたっぷり飲めるよ」とのことで、職場用にも使いやすそうです。

被せるだけの手間いらず！？「プリーレ ティッシュカバー」

革のような上品さが漂うおしゃれなティッシュカバー。柔らかな色味が空間に彩りを添えてくれそうです。裏面は異なる色を合わせた、さりげないバイカラーデザイン。@risa_.pianoさんによれば「カポッと上から被せるだけで簡単」と、入れ替えが面倒な方にぴったりのようです。底面がないタイプなので、移動させない場所に置くティッシュに被せるとストレスなく使えそう。

まとめ買いに便利な「カトラリー 4本セット ロゴ」

4本セットでまとめ買いできるのが嬉しいこちらのカトラリー。淡い色味が映えるシンプルおしゃれなビジュアル。普段の食事はもちろん、お客さんを招いたパーティー用にも使えそうです。スプーンとフォークのみですが、同じデザインによる統一感もバッチリ。この他にもさまざまなデザインのカトラリーセットがあるようなので、自分好みのテーブルコーディネートを楽しんでみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@risa_.piano様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino