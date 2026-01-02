トイレに入った飼い主さんのもとへ、まさかの来訪者が現れます。ドアの下のわずかな隙間から、白と黒の小さなモフモフが出たり入ったり……。その正体が気になって目が離せなくなる展開に、思わずクスッとしてしまう人が続出しました。この投稿は記事執筆時点で51万再生を突破し、「可愛くて悶絶」「これは堪りませんな」といった声が寄せられています。

【動画：トイレに入っていると、ドアの下から『猫』が…まさかの行動が可愛すぎる】

ドアの下から現れた謎のモフモフ

TikTokアカウント「アキ」に投稿されたのは、猫のアキくんが見せた思わぬ行動です。この時まだ生後4ヵ月だったというアキくん。好奇心旺盛で、なんでも気になるし遊びたくてしょうがないお年頃です。

ある日のこと。飼い主さんがトイレに入っていると、ドアの下の隙間から何かがにょきっと出てきたそう。白と黒の小さなモフモフが見えるだけで、一瞬「なんだろう？」と首をかしげてしまう不思議な光景です。

正体は子猫のおてて

よく見ると、そのモフモフはアキくんの小さなおてて。ドアの向こう側から差し入れた手を、横に振ってみたり、グーにしてみたりと、忙しなく動かしていたそうです。

まるで飼い主さんを手探りで探しているかのような様子を見せるアキくん。それでも飼い主さんは、あえてその手にかまわずそっと見守っていたとのこと。すると、アキくんはさらに必死になり、ドアの端から端まで確認するように、ずっと手を出し入れしていたんだとか。

隙間があったら手を入れたい子猫

コメント欄には「ドアの向こう側の猫の姿も気になる」というコメントが相次いだことで、飼い主さんは別日に再度アキくんサイドからその様子を投稿。そこには、アキくんがごろごろ回転しながらドアの下に手を入れる姿が。

飼い主さんによると、アキくんはどこにでも手を入れるのだそうです。隙間を見つけると気持ちが抑えきれず、我慢できなくなってしまうアキくん。そんなあどけない可愛さが、多くの人の心をつかんだようです。

トイレ中にアキくんの小さなおててが乱入してくる様子は、51万再生を記録する人気っぷり。コメント欄には「グーになる瞬間可愛すぎる」「癒やされました」「くいって曲げて来るのツボ」「いきなりギュッて触ってみてほしい」といった声が続々と集まりました。

TikTokアカウント「アキ」では、子猫・アキくんの成長の様子がたっぷり楽しめます。これからどんな可愛い姿を見せてくれるのか、目が離せません。

写真・動画提供：TikTokアカウント「アキ」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。