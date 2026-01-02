◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

予選会からの出場となった順大は、３年生以下のオーダーで６位と大健闘した。５区の小林侑世（３年）がゴールテープを切ると「よくやった」とメンバーは笑顔で出迎えた。長門俊介監督（４１）は、「１０番以内に入れたら（いいと思う）ぐらいだった。全員が目標タイムに届いて、力を十分に発揮してくれた」と選手をたたえた。

ライバルひしめく２区の吉岡大翔（３年）は１時間６分２８秒で、区間日本選手５位と好走。「なんとか上位で渡せれば」と粘り、９位から８位に浮上させた。レース後には並走を続け、高校時代からトップレベルで競い合ってきた同世代の東農大・前田和摩（３年）と抱き合う姿もあった。「彼も実績がある中で（負傷でなどで）苦しい時期を過ごしてきた選手。一緒に戦えたのはよかったし、次は２人でもっと上の順位を目指したい」と夢舞台で絆を深めた。

吉岡が流れをつくると３区のルーキー、井上朋哉（１年）が区間４位の好走で６位に押し上げた。以後は、川原琉人（２年）、小林が順位を守って芦ノ湖へタスキを運んだ。

目標の総合５位以上へ、長門監督は「６区で（７位駒大の）伊藤（蒼唯、４年）君が追いかけてくる。きょう、往路の山でありえない記録が出たように、明日も可能性がある」と警戒しつつ、「構えずに自分の走りをしていければ達成できる」と選手の背中を押した。（綾部 健真）