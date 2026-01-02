峯岸みなみ、本当の“親戚”紅白出場アイドル紹介 2ショットに驚きの声「親戚!?」「ビックリです」
元AKB48のタレント・峯岸みなみが1月1日、自身のXを更新し、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』のオフショットを公開した。
【写真】「ビジュいいじゃん！」 峯岸みなみ、本当の“親戚”佐野勇斗と『紅白』裏で2ショット
峯岸は、卒業生として、AKB48の20周年スーパーヒットメドレーに参加。さらに「なんと紅白の裏側で親戚（スーパーアイドル）に会えたのでちゃっかりお写真撮ってもらいました！キラッキラでビジュよすぎました！」と報告。
2ショットを披露し、“親戚”として紹介したのは、『紅白』初出場となったM!LKのメンバー・佐野勇斗。
峯岸は2022年8月、YouTuber・東海オンエアのてつやと結婚。てつやと佐野は親戚だと明かしている。
峯岸＆佐野の2ショットに対し、ファンからは「親戚!?」「本当に親戚なんだね〜ビックリです」「どちらともビジュいいじゃん！」「正直さらっと言ってるけど『親戚がスーパーアイドルで紅白の裏側で遭遇』って人生のイベント強すぎません？」など、多数の声が寄せられている。
