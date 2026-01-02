大切な人に送りたい「神奈川県の2000円以上のお土産」ランキング！ 2位「鳩サブレー」を抑えた1位は？【2025年調査】
街がクリスマスや新春の装飾で華やぎ、年明けの箱根駅伝への期待も高まるなか、この時期ならではの活気溢れるお土産選びが楽しくなる季節です。自分用のちょっとした贅沢にはもちろん、日頃お世話になっている方へ「ありがとう」の気持ちを込めて贈りたい、満足度の高い逸品を厳選しています。
All About ニュース編集部では、2025年12月19日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「神奈川県のお土産（値段別）に関するアンケート」を実施しました。その中から、大切な人に送りたい「神奈川県の2000円以上のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※値段は一部サイズを参考にしています
※値段は各公式Webサイトより引用
回答者からは「バターの風味と素朴で飽きのこない味、親しみやすい形」（10代男性／愛知県）、「16枚、缶もついて2430円とお得だと感じた」（20代女性／兵庫県）、「神奈川県と言えばすぐに思いつくお菓子で誰にでも好まれる味なので、大切な人に送りたいと思うから」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
回答者からは「名前的にも普通のカステラではない感があるし、文明堂のカステラは目上とか大切な人に買っていくのにふさわしいと思う」（30代男性／茨城県）、「家族や年配の人向けに。きちんとしてる感もあって渡しやすい」（30代女性／東京都）、「高級感のある見た目で喜んでもらえそうだと思うから」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
2位：鳩サブレー（豊島屋）／77票豊島屋の「鳩サブレー」が、大切な人への贈り物として2位に選出されました。誰に贈っても喜ばれる安定した知名度と、明治時代から続く伝統の重みがギフトとしての信頼感につながっています。2430円の16枚入り缶は、ファミリー世帯への贈り物としても十分なボリューム。黄色い缶が象徴する明るいイメージも、お祝い事やあいさつの品として選ばれる大きな要因となっています。
回答者からは「バターの風味と素朴で飽きのこない味、親しみやすい形」（10代男性／愛知県）、「16枚、缶もついて2430円とお得だと感じた」（20代女性／兵庫県）、「神奈川県と言えばすぐに思いつくお菓子で誰にでも好まれる味なので、大切な人に送りたいと思うから」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
1位：極上金かすてら（横濱文明堂）／108票大切な人への贈り物として1位に輝いたのは、横濱文明堂の「極上金かすてら」です。3240円という価格に見合う上質な素材と、手間暇かけて作られたぜいたくさは、特別な相手への感謝を伝えるのに相応しい逸品。高級感のあるパッケージと、自分ではなかなか買わないプレミアムなカステラという付加価値が、お土産としての格を高めています。目上の方や、食にこだわりのある方へ自信を持って贈れる点が圧倒的な支持を受けました。
回答者からは「名前的にも普通のカステラではない感があるし、文明堂のカステラは目上とか大切な人に買っていくのにふさわしいと思う」（30代男性／茨城県）、「家族や年配の人向けに。きちんとしてる感もあって渡しやすい」（30代女性／東京都）、「高級感のある見た目で喜んでもらえそうだと思うから」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
