4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。ふわふわ食感のおやつや、小さなものを大きく映すあの道具がヒントです。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、子どもの頃の思い出が蘇るような、どこか懐かしい響きの言葉がそろいました。言葉の「頭」に入るリズムを基本に、ぴったりとはまる2文字を見つけてくださいね。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ぱん
なき□□
□□めがね
あお□□

答えを見る






正解：むし

正解は「むし」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「むし」を入れると、次のようになります。

むしぱん（蒸しパン）
なきむし（泣き虫）
むしめがね（虫眼鏡）
あおむし（青虫）

今回は「蒸す（むす）」という調理法と、小さな生き物の「虫（むし）」という異なる意味の言葉が「むし」という音で繋がっていました。「蒸しパン」の優しい甘さや、「虫眼鏡」をのぞいたワクワク感など、情景が浮かびやすい言葉ばかりでしたね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)