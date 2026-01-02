「キックだと中村俊輔さんだけど…」流経大柏の磐田内定レフティが手本とする元日本代表DFは？「本当に唯一無二」【選手権】
［高校選手権・３回戦］流通経済大柏（千葉）５−１ 大分鶴崎（大分）／１月２日／フクダ電子アリーナ
流通経済大柏（千葉）は１月２日、第104回全国高校サッカー選手権の３回戦で大分鶴崎（大分）と対戦。５−１で勝利し、準々決勝進出を決めた。
この一戦で存在感を発揮したのが、卒業後はジュビロ磐田への加入が内定しているDF増田大空（３年）だ。高精度のキックが武器のレフティは左SBでフル出場し、攻守にわたって奮闘。後半40＋１分には正確な右CKでチームの４点目をアシストしてみせた。
全国の舞台で実力を示した増田は、試合後のミックスゾーンで「左足のキックには自信を持っています」とコメント。キックフォームは独特で、蹴り方は元日本代表MFの中村俊輔氏を真似ているという。手本とする選手は他にもいるようで、「キックだと中村俊輔さんですけど、僕は西大伍さんを意識しています」と明かした。
鹿島つくばJrユース出身の増田は、かつて鹿島の黄金期を支えた元日本代表DFについてこう熱弁する。
「僕は鹿島出身で常にトップチームの試合を見てきました。あの時代にゲームを作れるサイドバックがいることは、本当に唯一無二だった。サイドバックと言うと、今の時代では上下運動して、クロスを上げて、守備もしてというイメージが強いけど、僕はゲームメイクする西大伍さんを見て衝撃を受けました」
西のようなクレバーなプレーを、増田も全国の舞台で披露できるか。
取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）
