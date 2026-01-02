◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

３日に行われる復路では、優勝争いと同様に、あるいはそれ以上にシード権（１０位以内）争いも熱い。

９位の日大から１５位の東洋大まで３分５５秒の間に７チームがひしめく。１区間でもブレーキするとシード権争いから脱落するだろう。

青学大が往路を新記録で制したため、１４位の神奈川大以降の７校は、復路を８時１０分に繰り上げスタートとなるため、シード争いと見た目の順位と異なる場合もありそうだ。例えば、１５位の東洋大は繰り上げスタートがない場合、午前８時１０分４７秒のスタートとなるが、午前８時１０分ちょうどにスタートしなければならない。常に４７秒の「借金」を背負ったままレースが進む。「たとえ１０位に追いついても安心できない。１０位のチームを突き放さなければならない」と酒井俊幸監督（４９）は厳しい表情で話す。

今回のシード権争いはゴールした後も直ちに決着がつかない可能性もある。繰り上がりのチームは、見た目の順位ではなく、時計とも戦う必要がある。（箱根駅伝担当・竹内 達朗）