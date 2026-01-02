◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

東農大は往路１３位だった。

＊ ＊ ＊

けがで苦しんだ松葉緑の大エースが、復活の好走を見せた。東農大は１万メートル日本学生界トップの記録を持つ前田和摩（３年）に初めての花の２区を託した。「想定を上回る走りができた。自分の殻を破ることができた」と１００回大会で並木寧音が記録した１時間７分３秒の学内記録を３０秒以上も更新。１時間６分３１秒の好記録で駆け抜けた。

この１年間は「自分の出たいレースに出る余裕はなかった」と左膝のけがや度重なる体調不良に悩まされた。今季の照準を箱根一本に絞り調整を重ねたが、「だいぶ無理をしてきたので」と予選会後も練習を離脱することもあった。それでも「箱根は他のレースと全く違う舞台」と憧れへの思い一心で間に合わせた。

２年ぶりの箱根路でエースの誇りを見せ、最終学年を迎える次回大会へ「次は２区で区間賞を」と力強く意気込んだ。（綾部 健真）