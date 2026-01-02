ニッポン放送「ショウアップナイタースペシャル ラジオペナントレース」（不定期）が昨年12月30日に午後8時から放送され、同12月18日に自身のインスタグラムで現役引退を発表し、ジャイアンツアカデミーコーチに転身することが決まった元巨人投手の今村信貴氏（31）が初のラジオ出演。引退を決意するまでの苦悩を語った。

11月14日以来のオンエアとなったこの日は「ジャイアンツサミット2025」がテーマ。巨人ファンの林家三平（55）、はなわ（49）、宮崎瑠依（42）、白戸ゆめの（30）がゲストとして、巨人OBの小笠原道大氏（52）と今村氏がスペシャルゲストとして出演し、同局の煙山光紀アナウンサー（63）を進行役に90分間に渡って楽しいトークを繰り広げた。

そのなかで番組プロデューサーから花束を贈られ、14年間の現役生活をねぎらわれた今村氏。

まずは「14年間もやらせていただいたんですが、なかなかいい結果が出ずに。2軍生活も半分ぐらい続いた14年間でして。いろんな苦しい思いもしたんですけど、本当にまさかジャイアンツで自分が14年間やれるとは思ってなかったので、もう本当にそこはジャイアンツに感謝ですし。正直、体もボロボロではないですし、まだできるんじゃないかって凄い悩んだんですけど、悔しい思いもありましたが、こうやって引退を決めました」と語った。

2025年シーズンは1軍昇格が一度もなかったが、2軍のイースタン・リーグでは41試合に登板して4勝1敗3セーブ、防御率1.91という好成績。だが、シーズン終了後に球団から戦力外通告を受けた。

「（周囲からは）メチャクチャ言われました。“まだできるだろ”って。正直やりたい気持ちはありましたけど、現実は厳しい」

小笠原氏からも「いや、できるでしょ」と言われると「ありがとうございます」とうれしそうに応じた今村氏。かつては10人ぐらいいたという同学年選手について「1人ずつ抜けていって。同級生の中で一番最後までやってやろうと思ったんですけど。石川慎吾（日本ハム→巨人→ロッテ）がまだ来年（2026年）も続けるっていうことで応援したいなって思ってます、悔しいですけど」と語った。

そして、他球団で現役を続ける選択肢はなかったのか問われると「もちろん、そこも。なので引退の決意もちょっと遅くなったというか。まだやりたいっていう気持ちがずっとあったので体も動かしてましたし」とし、「韓国のチームにテスト生というか、ちょっと招待されて沖縄で秋季キャンプに参加させてもらって4日ぐらい練習させてもらったんですけど。自分なりにも好印象というか、韓国に家族みんなで行こうかぐらい話は進んでたんですけど、そのチームがFAで内野手が凄い額でどっかのチームに行くっていうところで内野手がほしいってなっちゃって。投手だったら自分を獲ってくれるって話までいったんですけど、結局、内野手を獲っちゃって、その話もなくなっちゃって…っていううちに自分も“何してんだろうな”みたいな野球の欲っていうかちょっとずつ…」と紆（う）余曲折の末にあった心境の変化を語った。

また、現役引退を6歳と4歳の子供に伝えた時の反応については「あんまり分かってないとは思うんですけど」としながらも「“野球やめちゃうの？”って言われた時は心がもう“ぐっ！”となりましたね…」と話していた。