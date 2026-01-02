ÀéÍÕJ¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥¦¤¬º¸¥Ò¥¶Éé½ý¤ÇÁ´¼£6½µ´Ö¡Ä¥¢¥¸¥¢ÆÃÊÌÏÈ208¥»¥ó¥Á¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó
¡¡B1ÅìÃÏ¶è½êÂ°¤ÎÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ï1·î2Æü¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥¦¤¬12·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×Âè17Àá¤ÎÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«Àï¤ÇÉé½ý¤·¡¢º¸É¨ÆâÂ¦Â¦Éû¿ÙÂÓÂ»½ý¡¦æú¹ü¹üºÃ½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ½Ð¿È¤Ç¸½ºß26ºÐ¤Î¥ª¥¦¤Ï¡¢208¥»¥ó¥Á110¥¥í¤Î¥»¥ó¥¿ー¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£Î©Âç³Ø¥Îー¥¹¥ê¥Ã¥¸¹»½Ð¿È¤Ç¡¢2020Ç¯¤«¤éÊì¹ñ¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤ËÀéÍÕJ½é¤Î¥¢¥¸¥¢ÆÃÊÌÏÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£ºßÀÒ2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£¥·ー¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç1»î¹çÊ¿¶Ñ9Ê¬53ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤ÇÊ¿¶Ñ3.0ÆÀÅÀ2.2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤ÈÁ´¼£6½µ´Ö¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢12·î6Æü¤ÎB1Âè12Àá¤ÎÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥ºÀï¤ÇÉé½ý¤·±¦¸ª´ØÀáÃ¦±±¡¦´ØÀá¿°Â»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¶â¶áÎ÷¤ËÂ³¤ÀïÀþ¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥¦¤Î¥×¥ìー½¸