福岡GK永石拓海が期限付きで徳島へ「ゴール裏を煽ることも多々あるので、その時は是非、力を貸してください!」
徳島ヴォルティスは2日、アビスパ福岡からGK永石拓海(29)が期限付きで加入することを発表した。移籍期間は2026年6月30日までとなり、福岡と対戦する全ての公式戦に出場できない。
永石は2021年にセレッソ大阪から福岡へ期限付き移籍し、翌2022年から完全移籍。2025シーズンはJ1リーグ戦4試合、ルヴァンカップ3試合、天皇杯1試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●GK永石拓海
(ながいし・たくみ)
■生年月日
1996年2月16日 (年齢29歳)
■出身地
山口県
■身長/体重
191cm/86kg
■経歴
高川学園高-福岡大-C大阪-山口-C大阪-福岡
■出場歴
J1リーグ:39試合
J3リーグ:16試合
リーグカップ:19試合
天皇杯:7試合
■コメント
▽徳島側
「徳島ヴォルティス、サポーターの皆さん
はじめまして、アビスパ福岡から加入しました永石拓海です!
覚悟を持って、ここに来ました。皆さんとともに、熱く戦います!
ゴール裏を煽ることも多々あるので、その時は是非、力を貸してください!
ポカスタでお会いしましょう!
よろしくお願いします!」
▽福岡側
「アビスパ福岡サポーターの皆さん、
昨シーズンも沢山の応援ありがとうございました。
この度、徳島ヴォルティスに期限付き移籍する事になりました。
大好きな街、クラブを離れるのは寂しい気持ちもありますが、この移籍期間で自分の価値を証明し、
サッカー選手としてより強く、大きくなってJ1の舞台に戻ってきます!
頑張ります!!」
