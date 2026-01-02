　徳島ヴォルティスは2日、アビスパ福岡からGK永石拓海(29)が期限付きで加入することを発表した。移籍期間は2026年6月30日までとなり、福岡と対戦する全ての公式戦に出場できない。

　永石は2021年にセレッソ大阪から福岡へ期限付き移籍し、翌2022年から完全移籍。2025シーズンはJ1リーグ戦4試合、ルヴァンカップ3試合、天皇杯1試合に出場した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●GK永石拓海

(ながいし・たくみ)

■生年月日

1996年2月16日 (年齢29歳)

■出身地

山口県

■身長/体重

191cm/86kg

■経歴

高川学園高-福岡大-C大阪-山口-C大阪-福岡

■出場歴

J1リーグ:39試合

J3リーグ:16試合

リーグカップ:19試合

天皇杯:7試合

■コメント

▽徳島側

「徳島ヴォルティス、サポーターの皆さん

はじめまして、アビスパ福岡から加入しました永石拓海です!

覚悟を持って、ここに来ました。皆さんとともに、熱く戦います!

ゴール裏を煽ることも多々あるので、その時は是非、力を貸してください!

ポカスタでお会いしましょう!

よろしくお願いします!」

▽福岡側

「アビスパ福岡サポーターの皆さん、

昨シーズンも沢山の応援ありがとうございました。

この度、徳島ヴォルティスに期限付き移籍する事になりました。

大好きな街、クラブを離れるのは寂しい気持ちもありますが、この移籍期間で自分の価値を証明し、

サッカー選手としてより強く、大きくなってJ1の舞台に戻ってきます!

頑張ります!!」