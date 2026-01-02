プロボクシングの那須川天心（27）が所属する帝拳プロモーションは12月27日、公式Instagramを更新。メジャーリーガーの山本由伸（27）らとともに合同練習を行い、身体強化に取り組んだことを報告した。

投稿された写真は、野球のグローブを持った那須川と山本を中心に6名が並んだ集合ショット。千葉ロッテマリーンズの澤田圭佑（31）や廣池康志郎（23）、中日ドラゴンズの高橋宏斗（23）らとともに、お揃いの黒Tシャツと短パンを着用しており、爽やかな笑顔を浮かべつつガッツポーズを決めている。

那須川は、11月に行われた井上拓真（30）との試合でキャリア初黒星を喫したばかり。帝拳側は、「敗戦を糧に、那須川は再起へ向けた歩みを進めています」と、那須川の再起を誓った。

【画像】山本由伸らと合同練習する那須川天心（画像は帝拳プロモーション公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「復活の狼煙」「野球選手で1番好きな山本選手と揃ってなんて、めちゃくちゃ嬉しいショットです」「次は野球選手？」「天心可愛い～ めちゃくちゃ応援してます」「天心、父ちゃんと組んで本来の強さを取り戻せ！」といった応援のコメントが多数寄せられている。