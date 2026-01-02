「おたふく風邪」の自宅待機期間はどのくらい？予防法も医師が解説！

おたふく風邪というと、子どもの頃に罹患するイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。

正式名称は流行性耳下腺炎とよばれ、3～6歳の子どもに多く起こる疾患です。

しかし、大人でも罹患する可能性があり、場合によっては合併症を引き起こしたりや後遺症が残ったりするため注意が必要な疾患でもあります。

今回は、おたふく風邪予防法について併せて解説していきます。

監修医師：

武井 智昭（高座渋谷つばさクリニック）

おたふく風邪の予後と予防

【経歴】平成14年慶應義塾大学医学部を卒業。同年4月より慶應義塾大学病院 にて小児科研修。平成16年に立川共済病院、平成17年平塚共済病院（小児科医長）で勤務のかたわら、平成22年北里大学北里研究所病原微生物分子疫学教室にて研究員を兼任。新生児医療・救急医療・障害者医療などの研鑽を積む。平成24年から横浜市内のクリニックの副院長として日々臨床にあたり、内科領域の診療・訪問診療を行う。平成29年2月より横浜市社会事業協会が開設する「なごみクリニック」の院長に就任。令和2年4月より「高座渋谷つばさクリニック」の院長に就任。日本小児科学会専門医・指導医、日本小児感染症学会認定インフェクションコントロールドクター（ICD）、臨床研修指導医（日本小児科学会）、抗菌化学療法認定医医師＋（いしぷらす）所属

おたふく風邪はどのくらいで完治しますか？

おたふく風邪は12～25日間の潜伏期間を経た後に発症します。発症後24時間以内に唾液腺の腫れ・発熱などの代表的な症状が現れ、2日ほどがピークです。2日を過ぎたあたりから少しずつ良くなっていきます。通常なら1週間～2週間で回復することが多いです。

自宅待機が必要な期間を教えてください。

おたふく風邪は学校保健法で第二種感染症として出席停止期間が定められている疾患です。学校保健法では、おたふく風邪は唾液腺の腫れが発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまでを出席停止期間としています。大人の方の場合は、これを基準に自宅待機の期間を判断してください。医師から感染の恐れがないことを診断してもらっても良いです。

おたふく風邪の予防方法があれば知りたいです。

おたふく風邪を引き起こすムンプスウイルスは潜伏期間から唾液に含まれています。感染者の咳・くしゃみなどで飛び散ったウイルスを、鼻や口から吸いこんで感染します。発病の数日前から症状がなくなるまでは、感染力があると思って下さい。予防方法は、感染者との濃厚接触を避けて手洗いうがいをこまめに行うことです。お子さんなど、おたふく風邪の患者さんを看病する際は、マスクをするなど感染対策を徹底しましょう。また、おたふく風邪には任意ですがワクチンがあります。自然感染での髄膜炎の合併症や難聴の恐れを考えると、ワクチン接種をしておくほうが安心です。小児のうちに、おたふく風邪の経験のない方で、お子さんと接する機会が多い場合はワクチン接種での対策をおすすめします。

最後に、読者へのメッセージがあればお願いします。

子どもの病気と思われがちなおたふく風邪ですが、抗体を持たない場合は大人の方でも感染する可能性が高い疾患です。また、ムンプスウイルスの感染力はかなり強いため、周りで流行している際や患者さんを看病する際は、家族全員で感染対策を行ってください。感染してしまった場合は、感染を広げないためにも学校保健法の出席停止期間を目安に自宅で療養をしましょう。また、おたふく風邪はワクチンで予防可能な疾患でもあります。任意接種ではありますが、適正年齢になったら接種をしておくほうが安心です。お子さんと触れ合う機会の多い方で、罹患歴のない方もワクチン接種での対策をおすすめします。

おたふく風邪は、ムンプスウイルスの感染によって発症します。耳下腺などの腫れや発熱が主な症状です。お子さんの場合、重症化は少ない疾患になります。

おたふく風邪に罹った場合は、食べられるものを食べて安静にして自宅で療養をしてください。家族の方はうつらない様にしっかり予防をしましょう。

また、思春期以降の方がおたふく風邪に罹ると重症化や合併症のリスクが高くなるため、罹患歴のない方は可能であればワクチンを接種しておくと安心です。

お子さんの場合も、重症化や難聴などのリスクを下げるためにも適正年齢になったら早めにワクチンを接種しておくことをおすすめします。

