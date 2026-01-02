ロックミュージシャンの布袋寅泰は12月28日、Instagramを更新。4団体統一スーパーバンタム級王者・井上尚弥（32）との2ショットを公開した。布袋は井上の肩に手を乗せた2ショット写真を公開。投稿の中で井上に勝利を約束してもらっていたことを明かし「アラン・ピカソに3-0の判定勝利、防衛成功おめでとう！」と称賛の言葉を送った。

【画像】井上尚弥、ピカソ戦直前の“バケモンすぎる背筋”公開にファン「相手大丈夫かな？w」「な、な、、なんだこの鎧」

試合を振り返り、現地での過密なプロモーションや試合前のバンテージ巻き直しチェックなど、厳しい条件下での戦いだったことにも言及。「決して簡単なコンディションではなかったはず。それでも、さすが世界のモンスター」と、その強さをたたえた。

また、年間4試合という異例のハードスケジュールをすべて勝利で締めくくった点についても触れ「想像を超える難行を、華麗なる勝利で締めくくりました」とコメント。2025年の戦いから何度も勇気をもらったと感謝の思いをつづっている。

最後には、「ファミリーと大切な時間をゆっくり過ごして、また2026年も大きな夢を見せてください。Keep going, Monster！」と、来年以降のさらなる活躍に期待を寄せた。



【画像】布袋寅泰さんが公開した井上尚弥との2ショット写真（画像は布袋寅泰さんInstagramより引用）

この投稿には、instagramユーザーから「カッコエエな～～」「世界で戦うもの同士、カッコイイです」「井上選手も布袋さんも進化が止まらないてすね」「布袋さん、相変わらずかっけーー」「世界最高の二人に今年もありがとう」などコメントが寄せられた。