¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¾¼ÏÂ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¶È³¦
¡¡ÀÎ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤Ä¤¤¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Ê¸ÌÀ¤ÎÍø´ï¤¬È¯Ã£¤·¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç²÷Å¬¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£24»þ´Ö±Ä¶È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤¬ÄêÃå¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÀÇ½¤äÁõÈ÷¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¿Ê²½¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ö¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤ÈÎáÏÂ¤Î¤¤¤Þ¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤»þÂå¤À¤È»×¤¨¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤É¤³¤«¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤²Ã¸º¤Ç¡¢¹Ó¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¥»¥¯¥Ï¥é¡¢»öºÙ¤«¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ê¤É¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¿Í´Ö¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¤ò»Ù¤¨¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÀ¤³¦¤â¡¢Âç¤¤¯ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÂç¤¤¯²Ô¤²¤¿¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï²áÀÑºÜ±¿¹Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â®ÅÙ°ãÈ¿¡¢¤½¤·¤ÆÏ«Æ¯»þ´Ö¤Þ¤ÇÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·Êµ¤¤Î¤è¤«¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ÌÛÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬Â¸ºß¤·¤¿¡£ÊªÎÌ¤è¤ê¤â¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Å·²¼¤ÎÆü¡¹¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï²Ô¤²¤¿¤Í¡£ÀÑ¤á¤ë¤À¤±ÀÑ¤á¤¿¤·¡¢Áö¤ì¤ë¤À¤±Áö¤ì¤¿¤«¤é¡£°ÒÀª¤Î¤¤¤¤¹Ó¤Ã¤Ý¤¤¿Í´Ö¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¿Í´ÖÌ£¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÃÏ¤ä¸Ø¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤¤¤Þ¤ÏÀÎ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤¯¤ËÂç¼ê±¿Á÷²°¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤â¤ó¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¸Î¾ã¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤Ë¤Ò¤È¤ÄÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó¤¹¤é´¬¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¤µ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡£Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤â¤µ¡¢¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÌ¥ÎÏ¤ÏÈ¾¸º¤·¤¿¤Í¡£Ã¯¤è¤ê¤âÀè¤Ë»Ô¾ì¤Ëµû¤òÆÏ¤±¤ë¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ä¥¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÀÎ¤Ï¤µ¡¢¥ë¡¼¥ÈÁªÂò¤ä¥Ï¥ó¥É¥ë¤µ¤Ð¤¤Ç¤Û¤«¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÂ®¤µ¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡£²Ù¼ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¥Ð¥«¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡£¥é¥¯¤Ç¤Ì¤ë¤¤À¤³¦¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Îò50Ç¯¤È¤¤¤¦Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎA¤µ¤ó¡£¼ã¤¤³¤í¤«¤éÁ¯µûÍ¢Á÷¤ËÀº¤ò½Ð¤·¡¢¸½ºß¤ÏÂç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¸þ¤±¤ÎÁ¯µûÊØ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¤¤Þ¤ÎÀ¤¤Î¤Ê¤«¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â´Å¤¹¤®¤ë
¡Ö¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯µÙ¤Þ¤ºÁö¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ØÎá¤¬²ñ¼Ò¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·è¤Þ¤Ã¤¿µÙÆü¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»Å»ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï°ñ¾ë¸©¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÛÃ£Àè¤ÎÂçºå¤ÇµÙ¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Æº¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²ÈÂ²¤È²á¤´¤»¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿Î©¾ì¤«¤é¤â¤Î¤ò¤¤¤¦¤È¡¢¤¤¤Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ì¤ë¤¤´Ä¶¤â¼Î¤Æ¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇÄã¤Ç¤â½µ¤Ë1Æü¤ÏµÙ¤ß¤¬¤¢¤ë¤·¡¢»þ´ÖÅªÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤À¤·¡£Ë¡ÄêÂ®ÅÙ½å¼é¤Î²ñ¼Ò¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÙÊª¤â¤â¤Á¤í¤óÄêÎÌÀÑºÜ¤Ç¤¹¤·¤Í¡£¾¼ÏÂ¤äÊ¿À®¤Î¤³¤í¤Ï¤¹¤°¤ËÌÈÄä¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¥ÉÌÈµö¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£²áÀÑºÜ¤Ç¿²¤ë´Ö¤òÀË¤·¤ó¤ÇÁö¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦Åö»þ¤À¤È¡¢¤È¤Æ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÌÇò¤ß¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¤Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤âÇ¯¤ò¿©¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤³¤Á¤é¤â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Îò50Ç¯¤Î¡¢B¤µ¤ó¡£ÀÎ¤â¤¤¤Þ¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÄ¹µ÷Î¥¤ò¶î¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾¼ÏÂ¤ÈÎáÏÂ¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡£»Å»ö¤Ï¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¼ÏÂ¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£´èÄ¥¤ì¤Ð´èÄ¥¤ë¤Û¤É¼ÂÆþ¤ê¤ÏÁý¤¨¤ë¤·¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÃÏ¤Ç¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¿©¤Ã¤¿¤ê¡¢½÷¤³¤µ¤¨¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤Þ¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬¸·¤·¤¯¤Æ¡¢´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢Ï©¾åÃó¼Ö¤Ë¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤ËÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤»¤Ë±¿ÄÂ¤Ï°Â¤¤¤«¤é¡¢Ä¥¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¼Á¤â¡¢Âç¤¤¯²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤â¾èÍÑ¼Ö¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²¼¼ê¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢±¿Å¾Ãæ¤À¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ëµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¾¼ÏÂ¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ä°§»¢¤´¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Þ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤ËÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤òÅ¾¤¬¤»¤¿¼«Ê¬¤ò¡¢¹¬¤»¼Ô¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¸½ºß±¿Á÷²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëC¤µ¤ó¡£18ºÐ¤«¤é70ºÐ¤Ë¤¤¤¿¤ë¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ò¤È¶Ú¤Î¿ÍÀ¸¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¶È³¦¤Î»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤¤¤¤ÉôÊ¬¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â³¤±¤ÆC¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»Ö´ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯¾è¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î»Ò¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»Ò¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ³¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë»Å»ö¤Ê¤ó¤Æ¥¿¥«¤ò¤¯¤¯¤Ã¤ÆÆþ¼Ò¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤ËÂÎÎÏ¤äµ¤ÎÏ¤¬¤â¤¿¤º¤Ë¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¡¢Ê¿À®À¸¤Þ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Èº¬À¤¬¤Ê¤¤»Ò¤¬Áý¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¿Æ¤ä³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ï¤¹¤°¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤À¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤À¡¢¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤À¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¿Í´Ö¤ò¥À¥á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¸ý¤À¤±Ã£¼Ô¤Ç¡¢Ãæ¿È¤Î¤Ê¤¤»Ò¤¬Áý¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤¯¤Æ´Å¤¤¤À¤±¤¸¤ã¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡³Æ²ÈÄí¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¸ý¤ò¶´¤àµ¤¤Ï¤µ¤é¤µ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¸í¤Ã¤¿¶µ°é¤¬°¦¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤ò¥À¥á¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ï¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤âÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤äÉ÷Ä¬¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¸·¤·¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¡£