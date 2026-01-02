２日の箱根駅伝往路は、青学大が３年連続で制した。

４区終了時は５位だったが、５区黒田（４年）が新記録の区間賞で４人を抜き、首位を奪った。早大は４区鈴木（１年）が区間賞に輝き、２位に入った。

１８秒差の２位でゴールした早大の工藤（３年）は頭を抱え、むせび泣いた。チームは「往路をエンジに染める」を合言葉に、見事なレース展開を見せたが、最後の最後に主役の座を奪われた。

３年連続で２区を担った主将の山口智（４年）が、日本選手トップの１時間５分４７秒をマーク。けがの影響で秋の出雲と全日本を欠場した山口竣（２年）が粘りの走りでつなぎ、４区の鈴木（１年）に４位でたすきが渡った。

日本人歴代最速タイムたたき出す

スーパールーキーは「走れない上級生もいる」と奮い立って、ぐんぐん加速。ビンセント（東京国際大、現ホンダ）が持つ区間記録１時間０分０秒まで１秒差に迫る日本人歴代最速タイムで２人を抜いて最終５区の工藤に逆転を託した。

トップの中大と１分１２秒差。１０キロ手前で先頭に躍り出た工藤は、残り１・５キロで青学大の黒田に追いつかれた時点で「足が止まり、抵抗できない状態だった」。花田勝彦監督によると、工藤は練習などの疲労が抜けきらず、本調子ではなかったという。本人は言い訳せず、「まだ追いかけられる位置に踏みとどまれた」と声を絞り出した。

就任４年目の花田監督は「先頭（の景色）を見るというワクワクとドキドキを経験しないと、優勝はできない。成果はあった」と語った。古豪の復活は、着実に近づいている。（西井遼）