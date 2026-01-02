主演・木村拓哉『グランメゾン・パリ』、1月11日地上波初放送 日曜劇場『グランメゾン東京』＆SPドラマの一挙放送も決定
木村拓哉主演の映画『グランメゾン・パリ』が、TBS系にて1月11日21時からほぼノーカットで地上波初放送されることが決まった。
【写真】日曜劇場『グランメゾン東京』も放送決定
これに先駆け、TBS系（一部地域を除く）にて、日曜劇場『グランメゾン東京』が1月2〜9日深夜、スペシャルドラマ『グランメゾン東京』が1月10日深夜に再放送される。
また、TVerとTBS FREEでは、1月3日から日曜劇場『グランメゾン東京』、1月11日からスペシャルドラマ『グランメゾン東京』が、期間限定で再配信されることが決まった。「U-NEXT」ではいずれも配信中だ。
2019年にTBS系の日曜劇場枠（毎週日曜21時）で放送された連続ドラマ『グランメゾン東京』では、木村演じる、料理に人生をかけるフランス料理のシェフ・尾花が、鈴木京香演じる女性シェフ・倫子と出会い、周囲と衝突しながらも日本で三つ星レストラン「グランメゾン東京」を作り上げようと奮闘する姿を描いた。
2024年の年末にはその後を描く完全新作スペシャルドラマ『グランメゾン東京』が放送、映画『グランメゾン・パリ』が公開された。
『グランメゾン・パリ』は、尾花がフランス・パリを舞台に、アジア人初となるミシュランガイド“三つ星”に挑む姿を描き、興行収入42億円を超える大ヒットを記録した。
映画『グランメゾン・パリ』は、TBS系にて1月11日21時放送。『「グランメゾン東京」一挙放送SP』は、TBS系（一部地域を除く）にて1月2日25時10分〜28時、1月3日24時30分〜25時58分、同日26時58分〜28時、1月4日25時40分〜28時10分、1月5日25時36分〜27時45分、1月7日26時5分〜27時45分、1月9日26時35分〜28時放送。スペシャルドラマ『グランメゾン東京』は、TBS系（一部地域を除く）にて1月10日25時58分放送。
