ダークな楽曲と負の感情を剥き出しにした詞が多くのリスナーの心を掴み、さらに衣装、メイク、MVを含めた徹底的な世界観構築で、アイドルファンのみならず、ロックファンやヴィジュアル系ファンなど、幅広い層から支持を集めているグループが数多く所属する、株式会社MAD’S iNK（マッズインク）。昨今盛り上がりを見せているダークアイドル、“地雷系ロックアイドル”シーンの代表格である。

名古屋での前身会社を経て、2024年10月に東京に新会社として設立されたMAD’S iNKは東京と名古屋、二拠点から全国展開。5グループ、1ユニットが所属している。

『MAD’S iNK 2026 START!!!!!』と題した本特集記事【後編】では、MADMED（東京）から猿馬虎（エンマトラ）、マザリ（名古屋）から米粉パン（コメコパン）、神様の言う通り（東京）からQ酸素（キューサンソ）、めっ！（名古屋）からみゃおみゃお、そして2025年12月25日に始動したばかりの絶望キネマからコ鳴しぐれ（コナリシグレ）、5人による新年座談会を敢行。それぞれが抱いている想い、今後の展望など自由に語らってもらった。

■MAD’S iNKは仲良し（米粉パン）

──まずはお1人ずつ、自己紹介をお願いします。

虎：MADMEDの黄色担当、猿馬虎です。“虎”というキャラクターが確立されたアイドルです。よろしくお願いします、ガオーッ！！（虎ポーズ）

パン：マザリの白色担当、米粉パンです。エブリデイ尖っています、ガオーッ！！（虎ポーズ）

一同：アハハハ！！

酸素：緑色担当のQ酸素です。神様の言う通りとちちゃめど、2グループやってます。カッコいいとかわいいの二刀流です！ カキーン！！（バッティングポーズ）

虎：アイドル界の大谷翔平だ（笑）。

みゃお：めっ！のスカイブルー担当、みゃおみゃおです。 MAD’S iNK唯一の水色担当をやらせていただいております。ゆるふわ不思議系ということで、“わけわかんない女の子”というテーマでやっております。カキーン！！（バッティングポーズ）

しぐれ：絶望キネマの白色、コ鳴りしぐれです。 よろしくお願いします。新しくMAD’SiNKに加わりまして、これからよろしくお願いします！ ガ、ガオー……！！（照れながら虎のポーズ）

酸素・虎・パン・みゃお：かわいいーっ！！

▲虎

──本日はMAD’S iNK全5グループ（＋兼任1グループ）が勢揃い、総勢30人の撮影でした。一気に賑やかになったMAD’S iNKですが、前身事務所の2022年から所属しているQ酸素大先輩、どうですか？

酸素：大先輩としては、仲間がこんなに増えて嬉しいですねっ！ この1年で５グループになって！ ニッコリマーク！

みゃお：この記事は全部語尾に擬音が付きますね（笑）。

──しぐれさんは、一番新しいグループとしてMAD’S iNKに入ったばかりですが、いかがですか？

しぐれ：まだわからないことも多く、こういう撮影も初めてで、「どんな感じになるんだろう？」と思っていました。

──ほとんどのメンバーとは今日が「はじめまして」ですものね。

みゃお：私はレッスンのときにすれ違って、「はじまして、こんにちは！」と挨拶したんですけど、どすっぴんだったから、誰かわからなかったかもしれない（笑）。

虎：僕はキネマさんの振り付けを2曲ほどやらせていただいているので、実は仲良し！みたいな。……あっ、でもみんなの前だから、あんまりね。内緒だもんね。

しぐれ：ふふふ。

酸素：ヒューヒュー！！

──グループのヒエラルキー的なものや、先輩後輩の上下関係はあるんですか？ Q酸素さんが先輩風を吹かせているとか。

酸素：（食い気味に）ノー！ノー！ノー！ノー！ノー！！

しぐれ：全然感じなかったです。でもSNSでずっと見ていた先輩なので……。

虎：「焼きそばパン買ってこいっ！」って言ってました。

みゃお：「買ってきます！ 肩揉みます！」って応えてました。

酸素：おいっ！

パン：こんな感じですよ、MAD’S iNKは仲良し。

──いい関係ですね。酸素さんに憧れてMAD’S iNKに入った、死ヰメロアンチ（マザリ）さんもいるじゃないですか。どうですか、そうやって憧れられる気分は。

酸素：ふえぇぇぇー、憧れられてないですよ（照れ）。

虎：酸素さんに憧れてアイドルになった、という話は聞きますよ。うち以外で。

酸素：うち以外やないかいっ！！

虎：でもMADMEDメンバーも、酸素さんの歌声を「ああなりたい」と参考にしながら歌ってるんで。憧れの対象、MAD’S iNKのシンボルです。

酸素：イエーイ！！ でも自分では「どーだ！」っていうのはないですね。（しぐれを見ながら）「みんなで仲良くしましょうよ！」っていうね。

しぐれ：あっ、はい、仲良しです。

パン：顔が引き攣ってる（笑）。

一同：アハハハハハハ！！

▲米粉パン

──神様とめっ！は、お披露目ライブも1日違いですし、酸素さんとありすりあ（めっ！）さんは、ちちゃめどとしても活動していて、もっといえばMAD MEDiCiNEで一緒に活動してきた2人ですし……と、いろんな意味で2グループは同期じゃないですか。そういう面からどうですか？

みゃお：活動拠点が東京（神様）と名古屋（めっ！）で違うのですが、親近感ありますね。ライブが一緒のときは「仲間がやってきた」みたいな気持ちです。でもまだまだ仲良くなれますよね、ここから。

酸素：なれますねぇ。メンバー個人個人で誰と誰が仲がいいのはあるんで、もう全員で仲良くなりたいですね！ 世界平和っ！ みたいな感じでお願いします！

▲Q酸素

──酸素さん、そんなテンション高いキャラでしたっけ？（笑）

酸素：ハイ、元気ですよっ！ 皆さんがいらっしゃるのでね、大先輩としてやっぱ盛り上げないとなっていう。（立ち上がって手を叩きながら）タンバリン！

虎：（隣で見上げながら）すごい。絶好調ですね。

一同：アハハハハハ！！

──以前インタビューしたときは、クールに受け応えしていましたから、変わったなぁと（笑）。

虎：そこは変わったんじゃなくて、出てきたんじゃないですか、秘めていたものが。

酸素：あー、ちょっとばかしね。やっぱり仲間がたくさんできたのでね、怖い先輩だと思われたくないじゃないですか。だからフレンドリーにしたいな。こんにちはーっ！ トントントン、タンバリン！！（踊りながら）

他4人：（苦笑）。

──みなさん若干、困っておりますが……。

虎：そんなことないですよ。いやー、さすがです（苦笑）。

みゃお：ちちゃめどさんのタンバリンが舞ってるなって（苦笑）。

■カッコいいのもかわいいのも面白いのも全部好き。だからいっぱいできて嬉しい（Q酸素）

──MAD’S iNKのグループはコンセプトも楽曲もそれぞれの濃さがあって、みんな違うじゃないですか。そういう面で他グループが羨ましいと思ったりしますか？

パン：煽りとかコールあるのずるい！

みゃお：逆に言うと、私たちはコンセプトはあるんですけど、自由な感じでやらせてもらってるんで。 逆に「おお〜」って思わせる世界観的なものが羨ましいです。

パン：やりたい、やりたい！ 「イエッタイガー！」とかやりたい！

みゃお：マザリさんも「人造ファイヤファイボワイパー」やりますか。

──“呪イMIX”を作ればいいんじゃないですか。

パン：おお〜、やりたい！ “呪イMIX”おもろい！

みゃお：“呪イMIX”考えますよ。めっ！でもメンバーのコールとか考えたりしてるんで。

パン：作って、作って！ めっちゃ怖いやつ！

──神様もがっつり世界観で硬派に攻めていますね。

酸素：カッコいい感じで、コールとかはなくて、でもデスボもない。どうやったらいいんだろう〜って、思いながら半年経ちましたが、お客さんもノリ方が分かってきたみたいで。ヲイヲイ系ですね、うちは。

虎：お客さんのことを“教育”してますもんね。

酸素：しっかり“教育”してますよ。我々は神なのでね（キラッ）。

──MADMEDはどうです？

みゃお：MADMEDさんは、1人ひとりのキャラが全開！ みたいな。

虎：個人個人のキャラクターが突出して確立されている感じはします。お互いのキャラが被ってないし。6人バラバラだけど、ひとつのステージを作り上げているというのが、趣深いですね。

──絶望キネマは、これからこういうライブをやっていきたいとかありますか？

しぐれ：絶望キネマは、みんなでわちゃわちゃみたいな感じでは今はないと思うんです。個人的には、モッシュ！みたいな、ロックな感じでやれたら嬉しい。前に活動していたアイドルもロック系だったのでやりやすいのもあるし、それが好きなのもあります。マザリさんの無規制ライブとかいいなと。

虎：パンさん、気づいたらステージからいなくなってるから。

パン：気づいたら、どっかに飛んでいくからね。

──絶望キネマはロックファンにウケそうな曲ですしね。そういうお互いのことについて話したりするんですか？ パフォーマンスや歌のことだったり。

虎：めっちゃしますよ。

パン：うん、めっちゃする。虎んち、よく遊びに行ったりするんですけど……。

酸素：お？ お？（冷やかし）

虎：汚い家でよければ、皆さんもいつでも！

パン：マジで、汚いッスよ！

一同：アハハハ！！

パン：家行ったときに定点（カメラ映像）をお互い見合ったり、「ここの踊り方いいね」とか「ここめっちゃいいよね」みたいに言ったりしますね。

虎：面白かったシーンとかもちゃんとチェックして。ちょうど昨日話したばっかりですもんね。マザリさんのライブを観ながら……。

パン：あー、（虎が）泣きそうだったね！

虎：マザリさんのライブって、みんながみんな一球入魂みたいな感じで魂をぶつけてくるライブをされてるんですよ、毎回。それで、マザリさんのライブを観てたとき、今MADMEDの状況が状況なこともあって（※1月27日を以って終幕）、マザリさんの初東京遠征、SHIBUYA TAKE OFF 7でハロウィンをやられたライブ（2025年10月30日）を観に行ってたんですけど、それを勝手に思い出して、うるうると。本当に気持ちが伝わってくるライブをされるので……。

パン：うれしー。親みたい！

──いい話ですね。神様とめっ！の同期組はどうですか？

酸素：最近ライブを観て、皆さんすごい揃ってるし、素敵っ！！ と私は思いました。で、-I’LL-ちゃんにそれを伝えました。やっぱりいいライブをしていたら本人に伝えたいですからね。

みゃお：系統が似ているようでもライブを含めて全然違うんで、学べるところがめっちゃありますね。酸素さん、ギャップがすごいじゃないですか、ちちゃめどさんと神様さんで。

虎：この前僕、ちちゃめどさん観たあとに神様を観て、風邪引いたっ！ 熱出た！ くしゃみ止まんなかった！ やっぱ、酸素さんは声の使い方もパフォーマンスもすごいです。勉強したいからいろんな方を見るようにするんですけど、気づいたら酸素さんを見ちゃうんですよ。なんというか、前よりも楽しそうにライブしていて。もちろん前もすごいクールでカッコよかったですけど、今はすっごい楽しそうにライブしてる感じが伝わってきて、見ていて楽しかったです。

酸素：ありがたいですねぇ。確かにちょっとキャラが変わったっていうか、前はもうキリキリキリ、ガーンッ！みたいな感じだったんですけど、今はカッコいいメンバーも増えてきたこともあり、自分は変えたほうがいいところもあるなと思って、ちょっと変えたりしています。

しぐれ：いろんな面が見られるから、お客さんの気持ちとしてもめっちゃ嬉しいと思います。

──酸素さん自身の中で、ちちゃめどと神様の切り替えはあるんですか？

酸素：神様は「カッコいい私を出していきましょう！」という感じですけど、ちちゃめどはもう本当に「自由！自由！自由〜！ 歌詞も間違えちゃうよ〜」って。間違えても怒られませんッ！ （プロデューサーと目が合う）……あ、ダメだ、こんなことインタビューで言ってたらあとで怒られちゃう。

一同：アハハハハハ！！

酸素：まあ、それもライブらしいというか、 変なことしたり、毎回違うことをしようという意識はあって。その日に来た人たちだけが観られるライブ、みたいな。そこは神様でもそうなんですけど、やっぱ世界観重視だし決まっているところも多いんで。ちちゃめどは自由、神様ではバキッとキメてやろうという気持ちでやってます。カッコいいのもかわいいのも面白いのも、全部好きですね。だからいっぱいできて嬉しいです、カッキーン！

■私が楽しいからそれでいい。何も考えず、それが一番（みゃおみゃお）

──せっかく勢揃いしてるので、しぐれさんから先輩方に訊いておきたいことはあります？

酸素：お、身だしなみを整えておかないと。

しぐれ：ライブのことなんですけど、今まで自分は結構勢いでやってきたんです。だから“魅せる”とはなんなのかを今めっちゃ研究していて。“魅せるライブ”ってなんですか？

──いい質問ですね。では、ダンス担当の虎さんから。

虎：ダンス担当としては、自分自身が楽しく踊ればいいと思います。 変に必死感が出ちゃうと、見ていて疲れると思うんです。たとえ上手く踊れなくても気持ち込めて楽しく踊る。そうすればお客さんも楽しくなると思います。どんな形であれ、ステージは不安がらずに楽しく自信持って立ったほうがいいですね。

──では、世界観担当のパンさん。

パン：マザリは 、最初の頃はコンセプトに合わせて“笑わない”と絶対決めていて。今はもうしっちゃかめっちゃか笑ってますけど。そうやって“笑わない”もそうなんですけど、コンセプトや歌詞の意味を理解して“顔で歌う、顔で踊る”みたいなイメージでずっとやってきたんですよ。だから顔で踊りましょう。表情筋を豊かにしたほうがいいです。

虎：おお〜、じゃあ次は、楽しい担当ですね。

みゃおみゃお：はい、楽しい担当からいきます。私はめっ！が初めてのアイドルですし、まだ探り探りなので偉そうに言えることは何もないんですけど。定点（映像）とかを見て思うのは、やっぱ魅せ方が上手な子って、お客さんを楽しませようという気持ちよりも、自分が楽しいというハッピーなオーラが出てると思うんです。めっ！は悪に立ち向かう、非行少女だけどうちらが正しい！ みたいな意味わからんことを言っているので、もう「自分が正しいからすべてOK、私が世界だ！ 他人の意見を気にせず私が楽しければいいんだ！」という感じでやってます。それがお客さんの“楽しい”に繋がってくる、煽りを担当していてそう思いますね。黄色の（響奇☆）りつちゃんと一緒に煽りをやってるんですけど、まだ駆け出しなので応えてくれない現場もあるんですよ。最前のお客さんがケータイをいじっていたり、ムスッとした顔をしていたり。それでもめげない。だって、私が正しいから！ 私が楽しいからそれでいい。何も考えず、それが一番だと思います。

一同：おお〜！！

虎：では最後に大先輩、お願いしますっ！！

酸素：どのグループもそれぞれの魅せ方があると思っていて。自分も 2 グループやっていて全然違うし。神様のカッコいいも“魅せる“だと思いますし、ちちゃめどを観た人が「なんじゃ、このライブ？？ 」みたいに思ったらこっちの勝ちで、それもひとつの“魅せる”だと思います。そうやっていろんな魅せ方があるので、それぞれのグループの魅せ方や、1人ひとりそれぞれの魅せ方を探せたら素敵ですよね。

一同：パチパチパチパチ〜！！（大拍手）

しぐれ：ありがとうございます、頑張ります。

▲みゃおみゃお

──では、今後MAD’S iNKをどう盛り上げていきたいですか？

パン：前から言ってるんですけど、人数増えたし運動会やりたいです。

みゃお：やりたーい！！

──みなさんの運動神経はどうですか。

パン：マザリはヤバいです。

みゃお：うちは難問解しろ以外はいけます。

パン：ああ〜、足遅そう（笑）。

──神様はどうですか？

酸素：どうなんですかね。腕相撲が弱いと思っていたら実は強いメンバーもいたりとか、まだ知らないことがあるし。でもみんな走れなさそうだな……って、そんなこと言っちゃダメか。自分は並ですね、平凡だと思います。

酸素・みゃお：（虎に向かって）ど・う・で・す・か？

虎：（得意げに）僕、できないことがないんですよ。

酸素・みゃお：なんだそれー！！

虎：できないことがないんですよ（前髪を触りながらのキメ顔）

パン：料理できないじゃないですか。

虎：えっ！？ スポーツの話じゃないんですか！？（焦）

酸素：「できないことがない」って言ってたからねぇー（ニヤニヤ）。

虎：スポーツの話じゃないですか、今は！（汗）

みゃお：違いますよー（ニヤニヤ）。

▲コ鳴しぐれ

──あと3時間くらい続きそうな座談会ですが（笑）。最後に、このアイドルシーンでMAD’S iNKがさらに上へ行くために、どうしていきましょう？

虎：自分たちの色をしっかり持っていきたいですね。MAD’S iNKは世間から見たら異質だと思うんですけど、それを曲げないでいきたいです。

酸素：MAD’S iNKの中でバンバンバンッ！（手銃のポーズ）ということはしたくないですね。バンバンバンッ！としてたら、みんなで盛り上げようという気持ちは出ないので。お互いリスペクトを持ってやっていきましょう！！

虎・パン・みゃお・しぐれ：ハイッ！！

一同：（せーの）ガオーーッ！！！！！

取材・文◎冬将軍

写真◎横山晶央