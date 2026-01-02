【GUの白系スカート】が大人可愛い！ 40・50代が真似したい♡「着回しコーデ」

着膨れしやすい？ 甘くなるのでは？ と思われがちな白系スカート。上手に取り入れるなら、おしゃれなスタッフさんの着こなしに注目してみて。今回は【GU（ジーユー）】のスウェットスカートを使用したコーデを紹介します。気になったらぜひ真似してみて。

柄アイテムと重ねて抜け感を演出

【GU】「ヘビーウェイトスウェットナロースカート」\1,990（税込・セール価格）

柄アイテムとのレイヤードは、コーデに軽やかな抜け感を演出できるおすすめの組み合わせ。スタッフさんが提案するのはフェアアイル柄カーディガンと、デニムシャツを合わせた着こなし。ナチュラルカラーのスカートを合わせても甘さは控えめで、カジュアルさとのバランスがちょうど良く仕上がっています。

カジュアルコーデに大人の上品さをプラス

ベージュ × ナチュラルカラーの好相性カラーであたたかみがありながら、軽やかな組み合わせ。ダークトーンのセーターを合わせれば引き締め効果が期待でき、膨張感を抑えて奥行きのある冬コーデに。スカートはナローシルエットですっきりとしているので、ボリューム感のあるアウターも合わせやすいです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M