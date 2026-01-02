10周年を記念して“1日限定復活”ジャックケイパーが結成10周年を記念し、“1日限定の復活”を果たすことが発表された。

今回ジャックケイパーは、盟友・ビバラッシュが開催する＜10th ANNIVERSARY 2MAN LIVE -phase2-＞の特別編、＜おこちゃまワールドスペシャル 〜悪戯っ娘Dreamerの宴〜＞に出演。

両バンドのツーマンではおなじみの“おこちゃまワールド”を冠した、10周年イヤーならではのスペシャル企画だ。

さらに、ライブの日程も両バンドにとって節目となるタイミング。ジャックケイパーが初ライブを行ったのは4月20日であり、その前日となる4月19日、新横浜NEW SIDE BEACH!!での開催は、10周年を迎える彼らにとって特別な意味を持つ一夜となる。

今回の復活に合わせて、ジャックケイパーの撮りおろし新アーティスト写真も公開。10周年を迎える4月20日を目前に控えたこの“1日限定の復活ライブ”で、彼らはどんなステージを見せるのだろうか。

▼ライブ情報

ビバラッシュ×ジャックケイパー 2MAN LIVE

『おこちゃまワールドスペシャル 〜悪戯っ娘Dreamerの宴〜』

【日程】2026年4月19日(日)

新横浜NEW SIDE BEACH!!

詳細は後日解禁