◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

出雲駅伝を制し、箱根でも初優勝を目指す国学院大は４位で往路を終えた。

＊ ＊ ＊

２人の主役がチームをけん引した。口火は国学院大５本柱の一人、１区の青木。約１７キロ過ぎから先頭に立つと、そのまま真っ先に鶴見中継所に飛び込んだ。１時間０分２８秒のタイムは、これまでの区間記録を１２秒も更新する驚異的なタイム。さらに、国学院大が中継所をトップ通過するのも史上初と、記録ずくめの走りだった。「先頭でくれば一体感が持てると思って、必ず区間賞を取ってタスキを渡そうと思った。いい走りができました」と誇らしげだった。

クールに大仕事をやってのけた。序盤はまさかの２０番手。それでも頭は冷静だった。「監督から『ハイペースになったらついていけ』と言われていたが、自分の中では１０キロぐらいで追いつくかなっていう、もくろみがあった」。そう話した通り、１０キロ過ぎからじわりと前をうかがい約１７キロで先頭に立つと、もう止まらない。全日本大学駅伝（総合４位）で７区９位に終わった悔しさを晴らす快走で勢いを呼び込んだ。「本当に楽しんで走れました」と振り返った。

次代のエース候補が２人目の主役だ。１年の高石樹は２分２９秒差の３位で５区のタスキ受けると怖いものなしで前を追った。途中、青学大の黒田に抜かれたとはいえ、前田康弘監督（４７）が「ガッツにひと目ぼれ」したという高２の春からスカウトし続けた逸材は、持ち前の粘りの走りで踏ん張った。

ゴール直前、コースを間違えたのはご愛敬。往路４位（区間４位）でゴールに飛び込むと何事もなかったかのようにガッツポーズで声援に応えてみせた。将来は「マラソンで世界挑戦」を掲げる高石は「なにも考えてないというか、ただただ楽しく走っていた」と箱根デビュー戦で強心臓ぶりをアピールした。

復路はトップから１分５４秒差でスタートする。前田監督は「諦める差じゃない。名前はないけど復路の方が往路より調子はいい」と話す。往路から吹いた追い風を後押しに、初の箱根制覇を引き寄せる。（松末 守司）