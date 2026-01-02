正月夜に異色共演「武豊真っ二つどういうことwww」「今年の初笑い」Mr.マリックのハンドパワーさく裂 『木梨憲武のスポーツKING！』
テレビ朝日系『新春ドリームバトル2026 木梨憲武のスポーツKING！』が2日夜に放送され、競馬騎手の武豊とMr.マリックの“異色共演”が実現した。
【写真】正月に「武豊をまっぷたつ」ハンドパワーさく裂のMr.マリック 「久しぶりに見た」の声も
「卓球対決」には、水谷隼＆松島兄妹VS石川佳純＆張本兄妹のガチバトルのほか、競技の垣根を越えたアスリートたちが一丸となって大奮闘。そこに登場したのは、武とマリック。そして「武豊をまっぷたつ」にする“ハンドパワー”が実演された。
指名されてベッドのような台に寝そべり、武は「ほんとにやるんですか？」と目を丸くし、マリックは「こんな目の前でなかなか見られない」と淡々。一同は驚きながら「卓球はどこにいっちゃったの…」と嘆く場面もあった。
マリックが「きれいに切れましたからね。ハンドパワー！」と言うと、衝撃の光景とどよめき。一方、木梨憲武はその間に卓球のサーブを放ってポイントを入れ、「ハンドパワーサーブ」を誇った。
SNSでは「武豊真っ二つどういうことwww」「武豊真っ二つがいちばんおもろい」「私の今年の初笑い」「マリックさん久しぶりに見た」「貴明さんも大笑いと真剣に見てるだろうな」など多数の声が飛び交った。
