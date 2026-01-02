ポメラニアンの赤ちゃん犬が初めてのごはん！美味しく食べてくれるかなと思ったら、まさかのハプニング発生！？衝撃的すぎる光景は話題を呼び、投稿は17.6万回再生を突破。「あるある(笑)」「回収されてったｗ」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃん犬に『初めてのごはん』をあげてみた結果→食いつきすぎて…衝撃的な『まさかの行動』】

初めてのごはん！ポメラニアンの赤ちゃん犬

TikTokアカウント「pomepome_sui」に投稿されたのは、ポメラニアンの子犬「すい」ちゃんのある衝撃的なお姿。投稿当時、雪のように真っ白でふわふわ！片手で持てそうなほど小さかったすいちゃん。

この日は、初めてのごはんです。ケージの中に器を入れますが、すいちゃんはまったく気づかずちょこまかと動き回っていたそう。

指でチョンとつついて教えてあげると『なになに？』と振り返りごはんの存在に気が付きました…！さぁ犬生初のごはん、美味しく食べてくれるでしょうか。

逆立ち…！？まさかの光景に爆笑

目の前に置かれたごはんを食べようとうつむいた次の瞬間…なんと逆立ちをしてそのままトトトッと数歩歩いたのだとか。これは頭を下げると軽い体が持ち上がってしまう子犬特有のあるあるな光景。かわいいシャチホコの爆誕に思わずにやけてしまいます。

フードの中に手を入れてしまったため、いったん飼い主さんに連れていかれるすいちゃん。ごはんではなくすいちゃん自身が回収されるコントのような展開に…！

犬生1週目のすいちゃん、こうしてたくさんの「初めて」を経験して成長していくのでしょう。子犬らしいハチャメチャなお姿も愛嬌たっぷりで目が離せませんね。

すいちゃんの衝撃的なお姿には「あるあるで可愛い♡」「お犬様、回収ｗ」「何度も見ちゃう」などのコメントが寄せられました。

可愛いかまってアピール♡

とんだシャチホコポーズをお見せしてしまったすいちゃんですが、およそ8か月後のお姿もご紹介！大きくなった体をふわふわの被毛がまとい、まるでぬいぐるみのような愛くるしいお姿に。

かまちょで甘えん坊なすいちゃん。飼い主さんに見てほしくて『かまってよー！！』と、猛アピールしたそう。真ん丸つぶらな瞳で見つめられては相手をしないわけにはいきませんね。クルクル表情が変わるすいちゃんと一緒なら、退屈知らずの毎日が過ごせそうです♡

TikTokアカウント「pomepome_sui」には、すいちゃんのチャーミングな姿が多数紹介されていますよ。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「pomepome_sui」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております