危ない場所で爆睡する愛犬を起こさないようそっと移動させる飼い主さん。「ぬいぐるみ？？」「犬って眠り浅いのに！」「かわいすぎる♡」など驚きと絶賛の声が多く寄せられた話題の投稿は、記事執筆時点で90.3万回再生を突破。尊すぎる光景は必見です♡

【動画：『危ない場所』で爆睡していた犬→起こさないよう移動させる光景】

安全な場所へと抱っこで移動されるわんこ♪

TikTokアカウント「shall_dawan」に投稿されたのは、トイプードルの「シャルマン」くんの衝撃のお姿。この日、踏まれてしまいそうな場所で寝ていたシャルマンくんを見て、移動させようと抱っこした飼い主さん。

野生時代の名残から犬は眠りが浅い動物。横を通っただけで顔を上げるわんこも多いですよね。顎の下とお腹の下に手を入れて抱え、シャルマンくんを滑るように横移動させたといいます。起きてしまうだろうな…そんな心配は不要でした。

まったく動かないその姿は「ぬいぐるみ？？」とのコメントが届くほど…！そしてスーッと横滑りする姿に「空飛ぶ夢見てる？」とのほっこりコメントも。

爆睡する姿にホッコリ♡

爆睡するシャルマンくんを自分のベッドへ連れていきます。起こさないように、そして眠りやすいようにと、寝かせる位置を探る優しい飼い主さん。そしてあれやこれやと動かしているのに、シャルマンくんは起きる気配は微塵もなかったそう。

たまらず「息してるよね？」と言葉が漏れてしまったとか。このときまだ1歳にも満たない子犬だったからなのか、元々の性格なのか…いずれにせよ、たくさんの愛情に安心して眠っていることに変わりはありませんね♡

シャルマンくんの驚きの光景には「生きてるか心配になるわｗｗ」「安心して爆睡♡」「かわいいなぁ」などのコメントが寄せられました。

眠るわんこにプチドッキリ！

ぐっすり眠りが深いのはどうやらシャルマンくんの個性のようです。そんなシャルマンくんに飼い主さんはプチドッキリを敢行！

すやすやと眠るシャルマンくんの鼻先におやつを近づけても、大きなぬいぐるみを手の間に挟んでもまったく動かないシャルマンくん。むしろその寝顔はニンマリ微笑んでるようで愛らしい限り…！

最後はティアラを頭に乗せるという大技にトライ！さすがにピクッと動いたためドッキリ終了かと思われましたが、そこは大物シャルマンくん、そのまま眠りを堪能していたそう。かわいい眠り王子がいると毎日退屈知らずですね。

シャルマンくんの愛らしい寝姿をもっと堪能したい方は、TikTokアカウント「shall_dawan」をチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「shall_dawan」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております