「右サイドが崩壊してる」指揮官の叱咤に応え、劇的逆転勝利を呼び込む３戦連発弾！それでも大津のマリノス内定DFは反省の弁「何もできていなかった…」【選手権】

「右サイドが崩壊してる」指揮官の叱咤に応え、劇的逆転勝利を呼び込む３戦連発弾！それでも大津のマリノス内定DFは反省の弁「何もできていなかった…」【選手権】