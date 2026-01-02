◆全国大学ラグビー選手権 準決勝 早大３１―２１帝京大（２日・ＭＵＦＧスタジアム）

関東対抗戦３位の早大が、同４位で４季連続日本一の帝京大に３１―２１で勝利。昨季決勝カード（１５●３３）の雪辱を果たし、ＳＯ服部亮太（２年）は「１年間準備してきたことをしっかりと出すところ、落ち着いてプレーしようと思っていた」とうなずいた。

昨季も決勝のグラウンドに立った司令塔がいきなり見せた。前半５分、相手トライエリア前でボールを持つと、ランで守りを切り裂いて先制トライ。２０―１４の同３８分には、帝京大の守りに手こずる中、機を見てドロップゴール（ＤＧ）で３点を追加した。ＰＧも決め、コンバージョンを決めればトライ、ゴール、ＰＧ、ＤＧ全てを決める「フルハウス」達成だったが、ゴールは決められず。それでも「後悔したくなかったので。強気にプレーした」。ＤＧの選択については「なかなかトライが取れない中で、３点でも大きいので。そこはしっかりと取っていこうと思った」と、落ち着いたゲーム運びを見せた。

明大が決勝（１１日、ＭＵＦＧスタジアム）へ進み、今季の日本一は６季ぶりに伝統の早明戦で決着する。対抗戦の最終戦で敗れ、逆転優勝を許した往年のライバルだ。服部は「借りを返せるというのもある。気負いすぎず、いつも通りのラグビーをすれば絶対に勝てると思うので。しっかり準備していきたい」と、「荒ぶる」へ気持ちを高めた。