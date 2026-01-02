俳優の小栗旬（43）が2日、お笑いコンビ「とんねるず」木梨憲武（63）が司会のテレビ朝日系「新春ドリームバトル2026 木梨憲武のスポーツKING！」（後5・00）に出演。ゴルフ対決で、お笑い芸人のおばたのお兄さん（37）と共演を果たし、「ま〜きのっ」ポーズを披露した。

池に浮かぶ島でタレントたちが野球のミットやグラブを持ってボールを待ち構える「浮島WBC」。おばたのお兄さんは初登場で、野球ユニホームの下に小栗のファンミーティング公式Tシャツを着込んで気合を入れた。

その後、2人でおばたのお兄さんのネタ「ま〜きのっ」を披露。小栗旬も一緒になって、首を大きく曲げるポーズを見せ、女子プロゴルファーら出演者は大盛り上がりだった。

2人そろってのパフォーマンスにネット上でも大きな反響があり、「小栗旬もやった」「小栗旬かわいい」「「小栗旬になにやらせてんのw」「小栗旬とおばたのお兄さん共演」「小栗旬が寄せてる」などの声が上がった。

また、小栗の挑戦では単独の浮島に立つおばたを狙うと宣言。「捕〜ってねっ」と再び“ま〜きのっ”ポーズを披露したが、打球は中央の大きな浮島に飛び、ティモンディ高岸宏行がキャッチした。横っ飛びにダイブしたおばたは「全然違うだろ〜届かないだろ〜」とダメ出ししていた。