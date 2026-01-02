TBSは1月11日（日）よる9時から映画『グランメゾン・パリ』をほぼノーカットで地上波初放送すると発表しました。

【写真】『グランメゾン東京』の出演者たち

2019年に日曜劇場枠（毎週日曜よる9時）で放送され、多くの作品ファンを生み出した木村拓哉さん主演の『グランメゾン東京』。

2024年の年末には完全新作スペシャルドラマ『グランメゾン東京』が放送、そして映画『グランメゾン・パリ』が公開され、興行収入42億円を超える大ヒットを記録しました。

映画の放送に先駆けて、『グランメゾン東京』が1月2日（金）深夜1時10分から、2024年のスペシャルドラマが1月10日（土）深夜1時58分から放送されます。

映画『グランメゾン・パリ』あらすじ

「グランメゾン東京」が日本で“三つ星”を獲得してから時が経ち、尾花夏樹（木村拓哉）は早見倫子（鈴木京香）と、フランス料理の本場・パリで、新店舗「グランメゾン・パリ」を立ち上げ、アジア人初となるミシュラン“三つ星”を獲得するために奮闘していた。

名だたる巨匠たちがしのぎを削る本場フランスで、フランス料理で“三つ星”を獲得することは、尾花にとっての悲願。

だが異国の地のシェフにとっては、満足のいく食材を手に入れることにすら高い壁があり、“三つ星”に選ばれるなど夢のまた夢。「グランメゾン・パリ」は結果を出せない日々が続いていた。

そしてあるガラディナーでの失態が原因で、かつての師と「次のミシュランで三つ星を獲れなければ、店を辞めフランスから出ていく」という約束を交わしてしまう……。

かつてカリスマシェフと称された尾花夏樹は、挫折や国境の壁を乗り越え、

仲間と共に世界最高峰の“三つ星”を手に入れることは出来るのか！？