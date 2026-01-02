【義母…コソコソ月2万】嗜好品は心の支え？「小遣いアップ」してほしいけど＜第7話＞#4コマ母道場
夫婦のお小遣い事情は、家庭によってさまざまです。毎月決まった額をお小遣いにするご家庭もあれば、収入から一定額を家計に入れ、残りを自由に使うというご家庭もあるでしょう。お小遣いのかたちは本当にそれぞれ。今回は、そんな「夫婦のお小遣い」をめぐるお話です。主人公は、夫がお小遣いとは別に受けている“ある援助”がどうしても気に入らないようで……！？
第7話 嗜好品は心の栄養＜ユウノスケ目線＞
【編集部コメント】
ユウノスケさんの職場は、先輩からのお昼の誘いが多いわりに、奢るという文化はあまりないのだそう。それなのにユウノスケさんは仕事に悩む後輩に「たまにだから」とカッコつけて奢ってしまうらしく、結局自分で自分の首を絞める結果に。お金の使い方がうまくないうえにビールとタバコはやめられない。そのうえアカネさんにしっかりと財布の紐まで握られていたら……菓子パンという選択肢しかありませんよね。ただ、お小遣いアップより、お金の使い方を相談したほうがいいと思うのは私だけでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・横内みか
第7話 嗜好品は心の栄養＜ユウノスケ目線＞
【編集部コメント】
ユウノスケさんの職場は、先輩からのお昼の誘いが多いわりに、奢るという文化はあまりないのだそう。それなのにユウノスケさんは仕事に悩む後輩に「たまにだから」とカッコつけて奢ってしまうらしく、結局自分で自分の首を絞める結果に。お金の使い方がうまくないうえにビールとタバコはやめられない。そのうえアカネさんにしっかりと財布の紐まで握られていたら……菓子パンという選択肢しかありませんよね。ただ、お小遣いアップより、お金の使い方を相談したほうがいいと思うのは私だけでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・横内みか