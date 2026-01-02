【新春寒波】中国地方で「警報級の大雪」のおそれ→「Uターンラッシュ」など交通障害に注意 山陽南部の平地でも15センチの積雪予想【気象庁 雪雨シミュレーション/2日午後8更新】
気象庁によりますと中国地方では、あす（３日）昼前にかけて大雪となる見込みです。積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。また、山陰では２日夜遅くにかけて竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。
【画像をみる】中国地方 あす（３日）昼前にかけて大雪のおそれ→「Uターンラッシュ」など交通障害に注意
中国地方は冬型の気圧配置となっています。２日は、中国地方の上空約５５００メートルに氷点下３６度以下のこの冬一番の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まるでしょう。また、山陰では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達する見込みです。
［雪の実況］
２日１５時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）
鳥取県
大山町大山 ７２センチ
境港市境 １８センチ
米子 １７センチ
鳥取市吉方 １１センチ
島根県
飯南町赤名 ２８センチ
奥出雲町横田 ２０センチ
邑南町瑞穂 １９センチ
松江市西津田 １５センチ
岡山県
真庭市上長田 ２２センチ
広島県
庄原市高野 ３７センチ
北広島町八幡 ２９センチ
北広島町大朝 １６センチ
［雪の予想］
中国地方では、３日昼前にかけて大雪となる見込みです。雪雲が現在の予想以上に発達し、同じ所で降り続いた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。また、山陽南部の平地でも大雪となる所があるでしょう。
２日１８時から３日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
山陽 山地 ４０センチ
山陽 平地 １５センチ
山陰 山地 ４０センチ
山陰 平地 ２０センチ
［防災事項］
積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。
着雪による倒木や電線切断、なだれ、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。
発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物などは倒壊のおそれがあるため、近寄らないように注意してください。
ビニールハウスは倒壊のおそれがあるため注意してください。
農作物や農業施設の管理に注意してください。
【画像①】はきょう（２日）午前１１時半の「気象衛星ひまわり」の画像です。
雪と雨のシミュレーションをみる
２日（金）６時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像②③】
３日（土）雪と雨のシミュレーションをみる
３日（土）６時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像④～】
４日（日）雪と雨のシミュレーションをみる
４日（日）６時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像⑧～】
５日（月）雪と雨のシミュレーションをみる
５日（月）６時間ごとの雪と雨のシミュレーション
６日（火）雪と雨のシミュレーションをみる
６日（火）６時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像⑯～】
７日（水）雪と雨のシミュレーションをみる
７日（水）６時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像⑳～】