TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡Ù¡¢2026Ç¯5·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
2026Ç¯5·î2Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î²ñ¾ì¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤ò¿È¤ËÅ»¤¤¸Þ¤Ä»Ò¤¬Á´ÎÏ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬âÁ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2Ç¯¿¶¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¾å¿ùÉ÷ÂÀÏºÌò¤Î¾¾²¬Ä÷¾ç¡¢ÃæÌî°ì²ÖÌò¤Î²Öß·¹áºÚ¡¢ÃæÌîÆóÇµÌò¤ÎÃÝÃ£ºÌÆà¡¢ÃæÌî»°¶êÌò¤Î°ËÆ£ÈþÍè¡¢ÃæÌî»ÍÍÕÌò¤Îº´ÁÒ°½²»¡¢ÃæÌî¸Þ·îÌò¤Î¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤¬Áí½Ð±é¤·¡¢»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤ÏÅ·ÄÅÈÓÂçÏº(Å·ÄÅ)¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¸½ºß¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡ÙNew Year Holidays Àè¹Ô¼õÉÕ (ÃêÁª)¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¿½¹þ´ü¸Â¤Ï1·î12Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤¤Êý¤ÏËº¤ì¤º¤Ë¤´±þÊç¤ò¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¥°¥Ã¥º¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡£º£²ó¤Ï»öÁ°¼õÃíÄÌÈÎ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü²ò¶Ø¤È¤Î¤³¤È¡£¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤È¤¦¡£
º£¸å¤Î¾ÜºÙ¤äÂ³Êó¤Ï¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡ö¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°X¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO¡Ù
2026Ç¯5·î2Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§TOYOTA ARENA TOKYO
[½Ð±é¼Ô]
¾¾²¬Ä÷¾ç(¾å¿ùÉ÷ÂÀÏº Ìò)
²Öß·¹áºÚ(ÃæÌî°ì²Ö Ìò)
ÃÝÃ£ºÌÆà(ÃæÌîÆóÇµ Ìò)
°ËÆ£ÈþÍè(ÃæÌî»°¶ê Ìò)
º´ÁÒ°½²»(ÃæÌî»ÍÍÕ Ìò)
¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê(ÃæÌî¸Þ·î Ìò)
»Ê²ñ¡§Å·ÄÅÈÓÂçÏº(Å·ÄÅ)
[¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó]
¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡ÙNew Year Holidays Àè¹Ô¼õÉÕ ¡ÊÃêÁª¡Ë
¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡¡2025/12/24(¿å) ¡Á 2026/01/12(·î¡¦½Ë) 23:59
ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½¡¡2026/01/16(¶â) 19:00°Ê¹ß
»ÙÊ§¼êÂ³´ü´Ö¡¡2026/01/16(¶â) 19:00 ¡Á 2026/01/19(·î) 23:59
¢¨¿½¹þÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
Ëç¿ôÀ©¸Â¡§ ¤ª°ì¿ÍÍÍ ¤¤¤º¤ì¤«1·ô¼ï 1Ëç¤Þ¤Ç
È¯·ôÊýË¡¡§ ¥¢¥×¥ê¡ÊÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë
¡¦ËÜ¼õÉÕ¤ÎÈ¯·ô¤Ï¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤ÎÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ý¥Ë¥¥ã¥ó¡×¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥Ë¥¥ã¥ó¡×¥¢¥×¥ê¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙURL
https://special.canime.jp/ticket/5hanayome/
¢¨¼ê¿ôÎÁ¡¦¿½¹þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹àÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¾åµURL¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¿½¹þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤¤ã¤Ë¤á¡¡https://canime.jp/help/ticket/
©½Õ¾ì¤Í¤®¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡ö¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ö¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.tbs.co.jp/anime/5hanayome/