欧州株　上げ幅縮小、英ＦＴ指数は１万ドル台維持できず
東京時間19:49現在
英ＦＴＳＥ100　 9974.16（+42.78　+0.43%）
独ＤＡＸ　　24523.72（+33.31　+0.14%）
仏ＣＡＣ40　 8151.77（+2.27　+0.03%）
スイスＳＭＩ　 13267.48（休場）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:49現在
ダウ平均先物MAR 26月限　48493.00（+157.00　+0.32%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6932.25（+39.75　+0.58%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25717.25（+260.50　+1.02%）