欧州株 上げ幅縮小、英ＦＴ指数は１万ドル台維持できず
欧州株 上げ幅縮小、英ＦＴ指数は１万ドル台維持できず
東京時間19:49現在
英ＦＴＳＥ100 9974.16（+42.78 +0.43%）
独ＤＡＸ 24523.72（+33.31 +0.14%）
仏ＣＡＣ40 8151.77（+2.27 +0.03%）
スイスＳＭＩ 13267.48（休場）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:49現在
ダウ平均先物MAR 26月限 48493.00（+157.00 +0.32%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6932.25（+39.75 +0.58%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25717.25（+260.50 +1.02%）
東京時間19:49現在
英ＦＴＳＥ100 9974.16（+42.78 +0.43%）
独ＤＡＸ 24523.72（+33.31 +0.14%）
仏ＣＡＣ40 8151.77（+2.27 +0.03%）
スイスＳＭＩ 13267.48（休場）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:49現在
ダウ平均先物MAR 26月限 48493.00（+157.00 +0.32%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6932.25（+39.75 +0.58%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25717.25（+260.50 +1.02%）