【雪情報】東京23区で2センチの積雪…交通障害に警戒を 2日夜遅くにかけて雪や雨 多摩地方の山沿いや山地を中心に大雪となる見込み 路面凍結に注意 気象庁発表
東京地方では、２日夜遅くにかけて雪や雨が降り、多摩地方の山沿いや山地を中心に大雪となる見込みです。大雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。東京地方と伊豆諸島では、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。
［気象概況］
日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、関東甲信地方には３日はじめにかけて、上空約５５００メートルに氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。
このため、東京地方では２日夜遅くにかけて雪や雨が降り、多摩地方の山沿いや山地を中心に大雪となるでしょう。２３区でも局地的に降雪が強まり、積雪となる所がある見込みです。
また、上空の強い寒気の影響で、東京地方では２日夜遅くにかけて、伊豆諸島では３日昼前にかけて、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。
［雪の予想］
２日１８時から３日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
東京２３区 ２センチ
多摩北部 ３センチ
多摩南部 ３センチ
多摩西部 ３センチ
［防災事項］
東京地方では、多摩地方の山沿いや山地を中心に、２日夜遅くにかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。
また、東京地方では２日夜遅くにかけて、伊豆諸島では３日昼前にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。