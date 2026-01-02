東京地方では、２日夜遅くにかけて雪や雨が降り、多摩地方の山沿いや山地を中心に大雪となる見込みです。大雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。東京地方と伊豆諸島では、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、関東甲信地方には３日はじめにかけて、上空約５５００メートルに氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。

このため、東京地方では２日夜遅くにかけて雪や雨が降り、多摩地方の山沿いや山地を中心に大雪となるでしょう。２３区でも局地的に降雪が強まり、積雪となる所がある見込みです。

また、上空の強い寒気の影響で、東京地方では２日夜遅くにかけて、伊豆諸島では３日昼前にかけて、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雪の予想］



２日１８時から３日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東京２３区 ２センチ

多摩北部 ３センチ

多摩南部 ３センチ

多摩西部 ３センチ



［防災事項］

東京地方では、多摩地方の山沿いや山地を中心に、２日夜遅くにかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。

また、東京地方では２日夜遅くにかけて、伊豆諸島では３日昼前にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。