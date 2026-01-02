2026年1月9日（金）から4月5日（日）まで、温浴ブランド『おふろcafe星遊館』にて、『リラックマ × おふろcafe』 のコラボレーションイベント『おふろあがりのごゆるりタイム 2026』が開催されます。

2025年春に大好評だったイベントがさらにパワーアップして帰ってきます！

『リラックマ』の人気デザインシリーズ『BASIC RILAKKUMA』の世界観が、『おふろcafe』の浴室や館内に広がります。

『リラックマ』とコラボレーションしたおふろや、館内フォトスポット、限定カフェメニュー、『おふろcafe』店舗限定で購入できるオリジナルグッズも登場予定です！

詳細情報

おふろあがりのごゆるりタイム 2026

開催場所：北海道芦別市旭町油谷1 芦別温泉スターライトホテル＆おふろcafe星遊館

開催期間：2026年1月9日（金）～4月5日（日）

電話番号：0124-23-1155

※店舗によって提供されるサービスが異なります。詳細は各店舗のウェブサイトにてご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

自分らしく、ゆったりと、リラックスのひとときを過ごせそうですね◎

