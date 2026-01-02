木村拓哉主演『グランメゾン・パリ』地上波初放送 連ドラも深夜に一挙放送へ
歌手で俳優の木村拓哉が主演する映画『グランメゾン・パリ』が、11日午後9時からほぼノーカットで地上波初放送される。
【写真】木村拓哉＆工藤静香＆Cocomi＆Koki,が“ぎゅっと”寄り添いあった、自撮り風の家族4ショット
2019年に日曜劇場枠で放送された連続ドラマ『グランメゾン東京』。2024年の年末には完全新作スペシャルドラマ『グランメゾン東京』が放送、そして映画『グランメゾン・パリ』が公開され、興行収入42億円を超える大ヒットを記録した。
さらに、映画の地上波初放送に先駆けて連ドラ『グランメゾン東京』の一挙放送が2日深夜1時10分から、12月に放送されたスペシャルドラマ『グランメゾン東京』の再放送が1月10日深夜1時58分から放送することが決定している。
また、民放公式テレビ配信サービス「TVer」と「TBS FREE」では、3日から日曜劇場『グランメゾン東京』、11日からスペシャルドラマ『グランメゾン東京』を期間限定で再配信することが決定した。「U-NEXT」ではいずれも好評配信中だ。
