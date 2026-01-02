Image: SWITCHBOT株式会社

年末の大掃除、たいへんだったなー。来年はもっとラクしたいなー。

そんなことを考えている方に朗報。SwitchBotが年末年始セールを開催中。対象製品が最大6万7420円オフ！ かなり攻めた内容になっています。

大掃除を「自動化」するなら今

Image: SWITCHBOT株式会社

目玉はロボット掃除機。

水道直結で給水・排水まで自動化したフラッグシップモデル「S10」は約56％オフ。ほったらかしで床掃除が完結する、究極系です。

日本の住環境向けに小型化した「K10+」「K10+ Pro」も大幅割引。椅子の脚の間やソファ下まで入り込むサイズ感で、年末の掃除を一気にラクにしてくれます。

冬の空気と、部屋の雰囲気も整える

Image: SWITCHBOT株式会社

掃除だけでなく、加湿器や空気清浄機、スマート照明もセール対象。

空気清浄機とサイドテーブルが一体化したデザインが斬新なスマートサーキュレーターも通常価格1万3980円のところ、21%オフで1万980円になっていますよ。

乾燥対策や空気ケアはもちろん、照明を替えて新年の空間演出までまとめてアップデートできます。

初売りを待たず、年内に割引価格で買えるのもポイント。

「今年こそは、掃除を簡単にしたい」と思っている方は、AmazonのSwitchBot公式ストアをのぞいてみてください。

Source: SWITCHBOT株式会社