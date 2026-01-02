山岸あや花、ファンクラブは「私が自然体でいられる場所」 2026年の決意を語る
【モデルプレス＝2026/01/02】昨年「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」でファンクラブを開設し、2026年はさらなる発展が期待される山岸あや花。モデルプレスインタビューに応じ、ファンクラブへのこだわりや、飛躍を誓う2026年の抱負についてたっぷりと語ってもらった。
― ファンクラブの反響はいかがですか？
私の日常を大切に受け取ってくださる方が多く、毎日の投稿に対してオン・オフのどちらにも温かい言葉をもらえています。ファンクラブは、私自身が自然体でいられる場所になっていて、活動の形が変わっても、変わらずそばにいてくれる方に支えられていることを日々実感しています。
― 2026年の目標を教えてください。
2026年は、これまでいただいた力を倍以上でお返しできるように、そしてより多くの方に元気を届けられる存在になれるよう、改めて自分自身を磨いていきたいと思っています。スピード感を大切に、自分に負けず、やり抜く1年にしたいです。
― ファンクラブはどうしていきたい？
最近は、投稿へのコメントで伝えてもらった感想を読んで、「明日はこれ出そうかな？」などさらにどう応えられるかを考えることが楽しいです！そういった見てくれている皆さんの声や、自分自身の日常や想いをちゃんと言葉にしていくことで、繋がることを大切にしていきたいと思っています。また、ファンクラブ限定配信や、イベントも企画している最中で、応援してくださる方との距離をこれまでより近く感じられるようなコンテンツを出していきたいです。
― 最後に、ファンの皆さんに一言お願いします！
2026年も明るくて温かい一年になりますように。そして、私を応援してくれたみなさんにとっても笑顔の多い年になることを心から祈っています！一緒に楽しい1年にしていきましょう！
― ありがとうございました。
