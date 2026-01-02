希島あいり、ファンクラブで“最高のスタート”「2026年も元気と癒しを届けていく」
【モデルプレス＝2026/01/02】昨年「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」でファンクラブを開設し、2026年はさらなる発展が期待される希島あいり。モデルプレスインタビューに応じ、、ファンクラブでの躍進を振り返るとともに、そしてファンへの想いを語ってもらった。
― ファンクラブの反響はいかがですか？
開設から毎日投稿を続け、たくさんの方にお気に入りやシェアをしていただいたり、FC内のイベントに参戦して単品商品のご支援もあってなんと、月間ランキング5位にランクインしました！ 皆さんの温かい応援を感じながら、最高のスタートを切ることができて本当に嬉しいです。
― 2026年の目標を教えてください。
今年の目標は「自立」。これまでは与えられたお仕事に取り組むことが多かったのですが、これからは自分から積極的に動き、イベントや企画を主催して新しい挑戦をしていきます！
― ファンクラブはどうしていきたい？
2026年は、ファンクラブ限定のイベントや特別コンテンツをたくさんお届けする予定です。ここでしか見られない「素顔」や「裏側」を楽しんでもらえるよう、充実した内容にしていきますのでお楽しみに！
― 最後に、ファンの皆さんに一言お願いします！
いつも温かい応援をありがとうございます。皆さまの期待に応えられるよう、これからも一歩一歩成長してまいります。2026年も元気と癒しを届けていくので、一緒に素晴らしい時間を作っていきましょう！
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆希島あいり、2026年の目標は「自立」
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】