木村拓哉主演映画「グランメゾン・パリ」地上波初放送決定 連ドラ・スペシャルも再放送
【モデルプレス＝2026/01/02】木村拓哉が主演を務める映画「グランメゾン・パリ」（2024年公開）の地上波初放送が決定。1月11日よる9時よりTBSで放送される。
2019年に日曜劇場枠（毎週日曜よる9時）で放送され、多くの作品ファンを生み出した木村主演の「グランメゾン東京」。2024年の年末には完全新作スペシャルドラマ「グランメゾン東京」が放送、そして映画「グランメゾン・パリ」が公開され、興行収入42億円を超えるヒットを記録した。
映画の地上波初放送に先駆けて2019年放送の日曜劇場「グランメゾン東京」の一挙放送が1月2日深夜1時10分から、2024年12月に放送されたスペシャルドラマ「グランメゾン東京」の再放送が1月10日深夜1時58分から放送することも決定。また、民放公式テレビ配信サービス「TVer」と「TBS FREE」では、1月3日より日曜劇場「グランメゾン東京」、1月11日よりスペシャルドラマ「グランメゾン東京」を期間限定で再配信することが決定した。（modelpress編集部）
・「グランメゾン東京」一挙放送SP
1月2日（金）深夜1：10〜4：00
1月3日（土）深夜0：30〜1：58
深夜2：58〜4：00
1月4日（日）深夜1：40〜4：10
1月5日（月）深夜1：36〜3：45
1月7日（水）深夜2：05〜3：45
1月9日（金）深夜2：35〜4：00（※一部地域を除く）
・スペシャルドラマ「グランメゾン東京」
1月10日（土）深夜1：58〜4：00（※一部地域を除く）
