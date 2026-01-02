1.電子タバコ成分による中毒のリスク

電子タバコのリキッドに含まれる成分のうち、猫の健康にとって最大のリスクとなるのがプロピレングリコール（PG）です。PGは、リキッドを霧状にするために使われる主成分のひとつで、人間には安全な食品添加物として扱われます。

猫がこのPGを吸い込んだり、付着したリキッドを舐めてしまった場合、赤血球がダメージを受け、溶血性貧血を引き起こす危険性があります。

PGの摂取量については、科学的な研究で明確な危険量が示されているわけではありません。しかし、慢性的に摂取した場合には異常が生じることが報告されており、注意が必要です。

溶血性貧血では、食欲不振や体重減少、ぐったりする、粘膜が白くなるといった症状が現れ、重症化すると命に関わるおそれがあります。

この危険性から、PGは日本のペットフード安全法において、キャットフードへの使用が明確に禁止されている成分です。なお、このPGは、犬用フードには使用されていることがあるため、猫には絶対に与えないでください。

2.発がん性物質を摂取してしまう

日本で販売されている電子タバコのリキッドは、法律で制限されているため、ニコチンは含まれていません。しかし、ニコチンがないからといって、蒸気は無害だと断言できるものではありません。

リキッドの主成分を加熱する過程で、ホルムアルデヒドやアセトアルデヒドなどの有害物質が生成されます。これらは住宅建材の接着剤や雑誌などの印刷用インクの溶剤に使われているもので身近な成分ですが、両方とも発がん性が指摘されています。

これらの成分を吸い込むと咳やくしゃみ、鼻水、目が赤くなる、涙が出る、といった炎症の症状を引き起こします。長く続くと、呼吸器系の慢性的な病気につながる可能性があります。

直接吸い込むだけでなく、物の表面に残る有害物質を取り入れてしまう「三次喫煙」も注意が必要です。有害物質は、室内の壁や家具、猫の被毛にも付着します。猫はそれらに触れたあと、毛づくろいで舐め取ってしまうことで、発がんリスクにつながる恐れがあるのです。

3.フレーバーによる身体ストレス

電子タバコの魅力である豊富なフレーバーも、猫にとっては毒となる可能性も見過ごせません。

特に柑橘系などに使われる香料の中には、猫の肝臓がうまく分解できない成分（リモネンなど）が含まれていることがあります。

猫は高濃度の精油を摂取すると、肝臓で分解しづらく、毒性を起こす可能性があることは以前より指摘されています。これまでにも芳香目的のディフューザーで空気中の微粒子を吸い込んだり、猫の被毛に付着した成分を毛づくろいで舐めたりしたことで中毒症状を起こした実例も報告されているのです。

電子タバコのリキッドは精油とは異なりますが、ディフューザーと同じく蒸気で化学成分を空気中に拡散させます。しかし猫への安全性は科学的に検証されていないため、警戒が必要です。

また、人間の数十倍優れた嗅覚を持つ猫にとっては、人工的で強いフレーバーのニオイを不快に感じる可能性もあります。猫が明確に嫌がらないからといって、同じ部屋で喫煙し続ければ、嗅覚ストレスによって免疫力低下や様々な健康問題につながる危険もあるため注意が必要です。

まとめ

電子タバコは紙巻きタバコと比べて害が少ないというイメージがありますが、まだ健康被害について未解明の部分が多いのが現状です。

現時点で、発生することが分かっている成分だけでも、猫にとっては必ずしも安全なものとは言い切れません。蒸気に含まれる成分は空気中に漂うだけでなく、家具や猫の被毛にも付着することから、毛づくろいをした際に体に入る危険があります。

具体的な対策としては、以下が現実的です。

電子タバコは猫のいる生活空間では吸わない 使用後はしっかり換気し、空気が入れ替わってから猫を入れる 猫に触れる前に、手を洗って服を着替える

愛猫の健康を守るためには、電子タバコを猫から完全に遠ざけることが最も確実な方法です。

(獣医師監修：唐野智美)