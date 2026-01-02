いいのみーーーっけ！！【コストコ】次食べたい「新作ベーカリー」

師走から年明けにかけては、予定も出費も何かと増えてバタつきがちなもの。お財布事情が気になる時期だからこそ、いつも以上に “タイパ” や “コスパ” の良いものに惹かれる人も多いのでは？ そこで今回は、そんな欲張りニーズを満たしてくれる【コストコ】の「新作ベーカリー」をご紹介します。

食べ応えバッチリのスイーツパン

1つ目は、粉雪を彷彿とさせる粉糖をまとった「アーモンドクロワッサン 6個入」。クロワッサンの上には、アーモンドクリームとスライスアーモンドがトッピングされています。6個入りで総容量は700g、1個あたり100g超と食べ応えもありそう。ほっと一息つきたいカフェタイムはもちろん、甘党さんなら朝ごはんにもおすすめです。

人気パンとスイーツが一体に！？

断面を見るとクッキー生地のような部分と、空気を含みふんわり感のある層があり、異なる食感や味わいが楽しめる予感が！ @hirokostyle33さんは「クロワッサンと、フィナンシェの融合」と感想を投稿しています。1個で2種類のスイーツが味わえるパンなんて食べなきゃ損！

マニア絶賛！ インパクト抜群のお食事パン

2つ目は「バゲット系の中で断トツ1位」「想像以上においしかった」と、@costco_hackerさんがべた褒めする「明太バゲット」。たっぷりの明太子ソースと彩のパセリがのったバゲット2本分入りで、お値段は\998（税込）。ボリューミーなので、食べやすいサイズにカットして冷凍がおすすめです。

カットの仕方次第でおしゃれなパーティーフードに格上げ！

時間がない時はそのままかぶりつくのもあり！ 少し余裕がある時なら、カットしてお皿に盛り付けるだけで食卓を彩る一品が簡単に完成！ スープやパスタに添えたり、好みの具材をトッピングしてオープンサンドにしたり。アイディア次第で、いろいろな楽しみ方ができそう。

【コストコ】には、心も胃袋も満たしてくれるベーカリーが揃っています。ぜひチェックして！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hirokostyle33様、@costco_hacker様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N