新年明けましておめでとうございます。2026年もよろしくお願いいたします！

今年も様々なクリエイターさんのご紹介ができればと思います。

今週は、昨年2025年に週刊チャンネルウォッチでご紹介したクリエイターさんの中から、反響が大きかった方をピックアップしてお届けします。

アンダーテールのプロ『西田の小ネタ。』

――いちばんおすすめの動画は何ですか？

西田の小ネタ。さん：「おすすめの動画は『Gルート後にPルートをクリアすると…？』というタイトルの動画です。誰も殺したくないようなキャラクターしか出てこないRPGの中で、全員を皆殺しにするGルートをクリアした後に、全員を傷つけないPルートをクリアしたときだけに出る演出をまとめた動画になります。

この動画は、ライブ配信でやっていたものを切り抜いたんですよね。その時めちゃくちゃ怖くて、それに深夜に頑張ってでかい声を出さないようにしていましたね。あとGルートをクリアするのが難しかったですが、視聴者さんのおかげで知れたので感謝しています」

Gルート後にPルートをクリアすると…？【Undertale/アンダーテール/小ネタ】

https://youtu.be/JLhMjNX-i4c?si=C2MhiyVMVQEl8yV4



YouTubeチャンネル『西田の小ネタ。』

https://www.youtube.com/@NishidanoKoneta

Xのアカウント『西田の小ネタ。』

https://x.com/nisida888

数学が好きになる！ド文系でも楽しい数学の雑学チャンネル『ド文系でも楽しい【ゆっくり数学の雑学】』

――いちばんおすすめの動画は何ですか？

ド文系でも楽しい【ゆっくり数学の雑学】さん：「こちらの『もし四次元を可視化すると？』ですね。私たちが住む世界は3次元だとほとんどの人が認識していると思いますが、数学の世界では次元はいくらでも大きくできます。この動画では3次元の立体を、数学的な視点で4次元に拡張した立体について解説しており、その視覚的な面白さや、数学の奥深さなどを味わえると思います。

表が出てくる箇所についてですが、まず0次元から3次元までの身近な例を挙げ、規則性を示して理解を深めてもらう構成になっています。その上で、図形を用いて分かりやすく解説し、3次元から4次元への拡張といった発展的な内容へと繋げています」

【超立方体】四次元を可視化した結果…#ゆっくり解説 #数学 #shorts

https://youtu.be/Z1KY-u5Ku-k?si=FmyfTwUq3JCSr9jm



YouTubeチャンネル『ド文系でも楽しい【ゆっくり数学の雑学】』

https://www.youtube.com/@yukkuri_suugaku/

掲載元記事『週刊チャンネルウォッチ 6/20号』

https://getnews.jp/archives/3629331

FFXIVのハウジング動画を投稿する個人Vtuber『きゃぷ / きゃぷちゅんはうじんぐ』

――いちばんおすすめの動画は何ですか？

きゃぷさん：「ゲーム内で使用できる家具っていうのはアップデートで増えているので、それに合わせてハウジングもアップデートしているんですよね。なので、基本的には『最新の動画』をおすすめしたいです。

以前は、一週間に一回絶対あげようと自分の中で決めていて、ルーティンを組んでずっとやっていましたね。新家具をなるべく使って今までの動画でもやっていたんですけど、最近は手に入れやすい家具をメインにしていて、入手が難しい家具を控えめもしくは使わないようにやっています」

【FFXIV】黄金のレガシーまでのなぎ節でハウジング！秘密のアトリエ風の作り方 #ff14 #ffxiv

https://youtu.be/rVh8OYcD3CQ?si=DZ7vXVbPtjFua5sk



YouTubeチャンネル『きゃぷ / きゃぷちゅんはうじんぐ』

https://www.youtube.com/channel/UCtQHJPvhU5Znfqa9IfZ5uXw

Xのアカウント『きゃぷちゅんはうじんぐ【FF14】🧰🐈』

https://x.com/kyapuchun

波乱万丈な活動をしている、貴方に追われるシンデレラ『タルレミ・エラ』

――いちばんおすすめの動画は何ですか？

タルレミ・エラさん：「おそらく自分が今まで出した動画の中で、タルレミ・エラという人物の一番面白い部分や他人からも評価してもらえる部分が詰まった動画です。基本的に動画を作るときは配信の切り抜きなので、普段編集さんには細かい指示を出さないのですが、この動画に関しては『ここの1秒だけカットしてほしい』など細かい指示を出した記憶があります」

【OW2】物理学に新しい学問を生もうとする女Vtuber【オーバーウォッチ2】

https://youtu.be/lGMyP57SS3I?si=pZb9fF16JBKQrmj2



YouTubeチャンネル『タルレミ・エラ』

https://www.youtube.com/@Tallemi_Ella

Xのアカウント『タルレミ・エラ』

https://x.com/Tallemi_Ella

Twitchのアカウント『タルレミ・エラ』

https://www.twitch.tv/tallemi_ella/

掲載元記事『週刊チャンネルウォッチ 2/21号』

https://getnews.jp/archives/3599548

獲物調理系チャンネル『悪食プリンセス グラトニーヌ 』

――いちばんおすすめの動画は何ですか？

グラトニーヌさん：「こちらのビデオで私の領地の伝統文化である手ブラリングという魚釣りをご覧いただけますのでおすすめさせていただきますわね。手ブラリングというのは魚釣りの道具を持たずに釣り場に赴き、お魚（家族と呼んでます）を集める行いのことですわ。

手ブラであればあるだけ評価が高まる制度でして、主に落ちている釣り具を加工して再利用するサバイバル的なお楽しみが日常の中で味わえますの。ただ、ぼろぼろの竿とか枝ロッド、ペットボトルのリールで頑張っていると、なぜかめっちゃ釣り場で目立ってしまいますようで、かなりお話しかけを受けてしまうのがビデオ撮影上の難点です」

現地調達ってこと…釣り具全部…。

https://youtu.be/UQcntq4uRps?si=CkkBv8gTQmu7U7EA



YouTubeチャンネル『悪食プリンセス グラトニーヌ 』

https://www.youtube.com/channel/UChHUhF5bgoeS1Z-uE_HRQfQ

Xのアカウント『悪食プリンセス グラトニーヌ🦄🌌』

https://x.com/AkujikiPrincess

ゲームの細かすぎる小ネタを紹介！ 任天堂ゲームの小ネタ投稿者『レウンGameTV』

――いちばんおすすめの動画は何ですか？

レウンさん：「一週間以上制作にかかった動画で、島クリエイトをして島の木とかも全部伐採して、そこから島の地面を掘って海にしていくという時間のかかった動画をおすすめします。すごく大変でしたが、100万再生を超えてすごく楽しんでもらえたので作ってよかったなと思ってます。

動画を作ってる途中、掘っている時に掘りたいところがあるのに住民がそこに座ってしまうというハプニングがありました。住民を一箇所の広場に集めなきゃいけなかったんですけど、逃げ出したりしてしまって、柵で囲って逃げないようにしたり、動画外での作業もありました。ずっと海を掘っているだけの動画になってしまうと面白くないので、住民が地面を掘っているタイミングで引っ越しを検討したりという面白いことがあったのでそれを入れたり、面白いシーンや解説を入れたりしていました」

【あつ森】島の陸地を「全て海」にすると島評価はどうなるのか…？島の細かすぎる小ネタ検証！【あつまれ どうぶつの森】@レウンGameTV

https://youtu.be/zFA7bVCiOIs?si=rjQwbvBEny3bpkEW



YouTubeチャンネル『レウンGameTV』

https://www.youtube.com/@R_GameTV

Xのアカウント『レウン』

https://x.com/R_GameTV?s=09

掲載元記事『週刊チャンネルウォッチ 1/24号』

https://getnews.jp/archives/3592489

改めてとなりますが、2026年もたくさんのクリエイターさんをご紹介できればと思いますので、本年もよろしくお願いいたします！

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島