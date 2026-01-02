タレントの上沼恵美子（70）が2日放送の日本テレビ系「上沼×サンドの最幸運グランプリ2026」に出演し、お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（42）にアドバイスをした。

近藤が、現在恋人は「いないんです」と言い、「女性は男性の才能を好きになったりするじゃないですか。見た目関係なく。男性は、女性の才能とかあまり好きにならなくないですか？」と問いかけた。

MCの「サンドウィッチマン」伊達みきおが「才能がありすぎるんじゃないですか？」と言うと、上沼も「収入だってあるからさ」と言われ、近藤も「ないとは言いませんけどね」と苦笑した。

上沼は「もうどんどん上げて行きなさいよ！今、女が収入上とか下とか関係あらへん！もう稼ぐだけ稼いでよ。私なんか、主人の20倍くらいあるよ。すぐに上がった。タレントは売れなくっちゃあ、ね」とアドバイスしていた。

上沼は14歳の時に実姉と共に姉妹漫才コンビ「海原千里・万里」としてデビュー。またたく間に人気者になったが、当時テレビディレクターだった上沼真平氏と出会い、22歳で結婚した。コンビは解散し、上沼は芸能界を一時、引退。1978年にソロで活動を開始した。