お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（42）が2日放送の日本テレビ系「上沼×サンドの最幸運グランプリ2026」に出演し、箕輪はるか（46）とのコンビ仲について語った。

MCの上沼恵美子から「仲良いねえ」と言われた近藤は「仲良いですね」とうなずき「もう2人とも40歳過ぎると、本当に老夫婦じゃないですけど、もう何も嫌な感じがないというか」と語った。

だが「20代の時は嫌でした。色んな事が」と発言。「はるかが手を洗う時に、普通にサ〜って洗えばいいのに、なぜかジュッパ、ジュッパって音がするんですよ。滅茶苦茶、空気入れて洗うんです。その音も気になるし。そういう、一個一個が凄い、嫌な時がありました」と明かした。

近藤は「年々丸くなってきて、そういう生き物みたいな。受け入れられるようになった」と言うと、かつて上沼も「コンビはね、大変だから。長いってのは凄いことですよね」としみじみと語った。

「ハリセンボン」は2003年に養成所で出会い、コンビ結成、翌4月にデビューした。上沼は14歳の時に実姉と共に姉妹漫才コンビ「海原千里・万里」としてデビュー。またたく間に人気者になったが、当時テレビディレクターだった上沼真平氏と出会い、22歳で結婚した。コンビは解散し、上沼は芸能界を一時、引退したことがある。