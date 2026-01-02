ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】東京で初雪観測 平年より1日早く、去年より14日遅い 【速報】東京で初雪観測 平年より1日早く、去年より14日遅い 【速報】東京で初雪観測 平年より1日早く、去年より14日遅い 2026年1月2日 19時46分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東京管区気象台は、きょう午後6時55分ごろに東京で初雪を観測したと発表しました。平年より1日早く、去年より14日遅い初雪です。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） ネジ, 寺田屋, 大船, 長野, 老後, グループウェア, マンション, 思いやり, 老人ホーム, 住宅