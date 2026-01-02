W杯イヤーでもある2026年の幕開けへ、各国のサッカー選手たちもSNS等で新年を祝う姿を投稿してきた。しかしその中には、単なる迷惑でしかない行動を取った者もいる。



批判を浴びているのは、オランダのPSVでプレイするアメリカ代表DFセルジーニョ・デストだ。



デストは大晦日の夜に大量の爆竹を道路に並べ、一気に爆発させたのだ。スペイン『SPORT』によると、その数は数万個にも及ぶという。



その模様をSNSで紹介しているが、近くには家屋もある。この騒音は近所迷惑でしかないだろう。



SNS上でも「警察は何をやっているんだ？」、「彼はオランダで何を学んできたのか」、「爆竹は禁止じゃないのか」など、批判的な声も寄せられている。





Voor Sergiño Dest kan de jaarwisseling niet vroeg genoeg komen



@sergino_dest pic.twitter.com/36ZyvlPq6y — ESPN NL (@ESPNnl) December 30, 2025