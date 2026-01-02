ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 歩行者天国で新年祝う「社火」開催 中国新疆ウイグル自治区 歩行者天国で新年祝う「社火」開催 中国新疆ウイグル自治区 歩行者天国で新年祝う「社火」開催 中国新疆ウイグル自治区 2026年1月2日 19時44分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １日、大バザール歩行街を練り歩く社火チーム。（ウルムチ＝新華社配信／徐鋭） 【新華社ウルムチ1月2日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市天山区の大バザール歩行街（歩行者天国）で1日、伝統行事「社火」が行われた。太鼓や竜舞がにぎやかに披露され、観光客や市民も参加して新年の到来を祝った。１日、大バザール歩行街で観客と交流する獅子舞チーム。（ウルムチ＝新華社配信／徐鋭）１日、大バザール歩行街でパフォーマンスを披露する竜舞チーム。（ウルムチ＝新華社配信／徐鋭）１日、大バザール歩行街でパフォーマンスを披露する社火チーム。（ウルムチ＝新華社配信／徐鋭）１日、大バザール歩行街の複合施設「疆来城」で、新年の鐘を鳴らす子どもたち。（ウルムチ＝新華社記者／王菲）１日、大バザール歩行街で社火チームと一緒に踊る子ども。（ウルムチ＝新華社記者／王菲）１日、大バザール歩行街で観客と交流する獅子舞チーム。（ウルムチ＝新華社記者／王菲）１日、大バザール歩行街を練り歩く社火チーム。（ウルムチ＝新華社配信／徐鋭）１日、大バザール歩行街の複合施設「疆来城」で、新年の鐘を鳴らす子どもたち。（ウルムチ＝新華社配信／徐鋭） リンクをコピーする みんなの感想は？