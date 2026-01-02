サンカット®から誕生、無重力感UVで叶える快適ケア革命

一年を通してUV対策が欠かせない今、日やけ止めに求められるのは「守る力」と「心地よさ」の両立。そんな声に応えるように、サンカット®から誕生したのが「無重力感UVエッセンス」です。肌にのせた瞬間、まるで何も塗っていないかのような軽さでなじみ、毎日のケアをストレスフリーに。強力紫外線を防ぎながら、肌への負担感を抑えた新感覚のUVケアは、忙しい日常に寄り添う心強い存在です♡

塗っていることを忘れる軽やかさ

新開発のミクロムースブロック技術により、超微細のUVカット成分※1が均一に広がり、ミクロレベルの隙間までしっかりカバー。

エッセンスがすっと消えるようになじみ、ムラのない均一なヴェールを形成します。

SPF50＋PA＋＋＋＋、UV耐水性★★という高い紫外線防御力を備えながら、重さやきしみを感じにくい使用感が特長。スーパーウォータープルーフ仕様で、日常からレジャーまで幅広いシーンに対応します。

＊コーセーコスメポート内比較 ※1酸化亜鉛

12のフリー処方で肌思い設計

紫外線吸収剤フリー（ノンケミカル）やアルコールフリーをはじめ、合成着色料フリー、香料フリー、パラベンフリーなど、12の肌への思いやりを詰め込んだ処方。

汗や皮脂を吸着する肌環境ストレスフリーパウダー※2を配合し、快適な状態をキープします。

ヒアルロン酸、コラーゲン、セラミド、アミノ酸※3、H※4（保湿）などのスキンケア成分も配合され、せっけんで簡単にオフできる点も嬉しいポイントです。

すべてのかたにアレルギーや皮膚刺激が起きない、刺激感がない、コメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません。

※2マイカ・酸化亜鉛・ヒドロキシアパタイト ※3セリン ※4ホホバ種子油

毎日使い続けたくなるUV美容液

サンカット®無重力感UVエッセンスは、日やけ止めでありながら美容液感覚で使えるのが魅力。50g入りで顔から全身まで使いやすく、使用シーンを選びません。

長時間つけていても負担感が少ないため、こまめな塗り直しが必要な季節にも活躍。紫外線対策を「我慢」ではなく「心地よい習慣」に変えてくれる、新しいUVケアの選択肢です♪

容量：50g

SPF50＋PA＋＋＋＋／UV耐水性★★

未来の肌のために、無重力感という選択

紫外線ダメージから肌を守ることは、未来の美しさを守ること。サンカット®無重力感UVエッセンスは、高いUVカット効果とやさしい使い心地を両立し、毎日無理なく続けられる一本です。

軽やかで快適な使用感は、UVケアの概念を変えてくれるはず。季節やシーンを問わず寄り添う存在として、これからのUV対策に取り入れてみてはいかがでしょうか♡