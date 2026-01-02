お金持ちが多いイメージの「神奈川県の自治体」ランキング！ 2位「鎌倉市」を抑えた1位は？【2025年調査】
地名を口にすると「いいところに住んでいるね」と返ってくるような、土地そのものが富裕層の代名詞となっているケースは少なくありません。SNSや街のうわさで「セレブが多そう」と囁かれるエリアに注目しました。
All About ニュース編集部では、2025年12月18日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「お金持ちが多い自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、お金持ちが多いイメージの「神奈川県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「作家や大女優も住んだほどだから、落ち着いた、昔ながらのいい御宅がありそう」（50代女性／山口県）、「不動産価値が非常に高く、医師や文化人が住んでいるイメージがあるから」（40代女性／鹿児島県）、「落ち着いた環境を好む、経済的に余裕のある人が多く住んでいそうだから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
回答者からは「神奈川県でも人気のエリアなので、お金持ちもたくさん住んでいると思う」（30代女性／神奈川県）、「観光地のほか、東京に近いほど富裕層が多い気がする」（40代女性／愛知県）、「高級住宅地があって、静かな富裕層がたくさん住んでいるから」（30代女性／栃木県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2025年12月18日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「お金持ちが多い自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、お金持ちが多いイメージの「神奈川県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
2位：鎌倉市／65票2位は鎌倉市でした。歴史ある寺社仏閣が点在する古都としての気品に加え、山と海に囲まれた美しい景観から、古くより文豪や政治家が別荘を構えた高級別荘地としての歴史を持っています。特に七里ガ浜や山ノ内などの閑静な住宅街は、ステータスの高い住まいとしての憧れの対象です。近年では都心から移住する富裕層も多く、「豊かな自然の中でゆとりを持って暮らす」というぜいたくなイメージが、2位という高い評価に繋がっています。
回答者からは「作家や大女優も住んだほどだから、落ち着いた、昔ながらのいい御宅がありそう」（50代女性／山口県）、「不動産価値が非常に高く、医師や文化人が住んでいるイメージがあるから」（40代女性／鹿児島県）、「落ち着いた環境を好む、経済的に余裕のある人が多く住んでいそうだから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
1位：横浜市／144票1位に輝いたのは横浜市でした。山手エリアに代表される歴史的な異国情緒漂う邸宅街や、みなとみらいエリアの都会的なタワーマンションなど、多種多様な「リッチな街」を内包しているのが最大の強みです。県内随一の経済規模を誇り、ショッピング施設や文化施設も充実していることから、「生活水準が高く、優雅に暮らせる街」としてのブランド力は圧倒的。幅広い世代から「神奈川で最もお金持ちが集まる自治体」として、144票という圧倒的な支持を得る結果となりました。
回答者からは「神奈川県でも人気のエリアなので、お金持ちもたくさん住んでいると思う」（30代女性／神奈川県）、「観光地のほか、東京に近いほど富裕層が多い気がする」（40代女性／愛知県）、「高級住宅地があって、静かな富裕層がたくさん住んでいるから」（30代女性／栃木県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)